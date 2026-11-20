Les Bleus retrouveront l'Espagne en quarts de finale de la Ligue des Nations en mars 2027. Retour sur l'historique des confrontations entre ces deux nations.

L'Équipe de France de football se préparera à affronter l'Espagne en quarts de finale de la Ligue des Nations en mars 2027. Cette rencontre historique marquera le début d'un nouveau cycle pour la sélection française dirigée par Zinedine Zidane. Le calendrier officiel prévoit un match aller le 25 mars et un match retour le 28 mars de la même année. Ce duel promet d'être intense et servira de test majeur pour évaluer les progrès des Tricolores sous la nouvelle impulsion tactique.

Un bilan défavorable pour les Bleus

Les statistiques historiques plaident clairement en faveur des champions du monde espagnols face aux Français. Sur les 40 confrontations officielles disputées entre les deux nations, la France n'a remporté que 13 victoires. L'Espagne domine ce bilan avec 20 succès, tandis que sept rencontres se sont soldées par un match nul. Cette asymétrie des résultats souligne la difficulté pour les joueurs de Didier Deschamps, puis de Zinedine Zidane, de vaincre cette rivalité spécifique.

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La différence est encore plus flagrante au niveau des réalisations offensives. Les Tricolores ont inscrit 45 buts lors de ces quarante rencontres, contre 76 pour les Espagnols. Cet écart de sept buts par match en moyenne illustre une supériorité collective et technique constante de la Roja. L'écart dans la capacité à transformer les occasions en buts reste un défi structurel pour l'attaque française face à une défense espagnole souvent redoutable.

Trois défaites consécutives sous le regard de Lamine Yamal

La France est actuellement en proie à une série noire face à ses voisins ibériques, encaissant trois revers consécutifs. La dernière en date remonte à cet été lors de la Coupe du monde, où les Bleus se sont inclinés sur le score de 2 à 0. Cette défaite est survenue grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal, sifflé après une faute de Lucas Digne sur le jeune prodige Lamine Yamal. Pedro Porro a ensuite scellé la victoire espagnole d'un but en deuxième période.

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Avant ce choc mondial, les Tricolores avaient encaissé deux autres défaites importantes. En demi-finale de la Ligue des Nations 2025, l'Espagne a remporté un match épique sur le score de 5 buts à 4. Les Français, menés 4 à 0 puis 5 à 1, ont tenté une remontée héroïque grâce à des buts de Kylian Mbappé, Rayan Cherki et Anthony Martial. Malgré cet effort, la supériorité technique espagnole a fini par primer.

La troisième défaite de la série est survenue lors de l'Euro 2024 en demi-finale. Les Bleus, menés 1 à 0 par Randal Kolo Muani, ont vu la tendance basculer grâce à l'entrée en scène de Lamine Yamal. Âgé de seulement 16 ans à cette époque, le jeune talent espagnol a égalisé à la 21e minute. Dani Olmo a ensuite porté le score à 2 buts à 1, confirmant l'entrée des Espagnols dans le cercle des grandes nations européennes.

Dernière victoire française en 2021

Il faut remonter à l'automne 2021 pour trouver la dernière victoire de l'Équipe de France contre l'Espagne. Cette rencontre historique a eu lieu lors de la finale de la Ligue des Nations. Les Espagnols avaient ouvert le score par Mikel Oyarzabal à la 64e minute, semblant mener la partie vers une victoire facile. Cependant, le contexte de la finale a permis un rebondissement mémorable pour les supporters tricolores.

Karim Benzema a réussi à égaliser deux minutes plus tard grâce à une frappe enroulée précise dans la lucarne opposée. Cette égalisation a redonné espoir aux joueurs français avant la fin du match. Kylian Mbappé a ensuite conclu le spectacle en marquant le but de la victoire à la 80e minute. Ce succès de 2 buts à 1 reste aujourd'hui la dernière référence positive pour la sélection française face à ce rival.

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La campagne éliminatoire de l'ère Zinedine Zidane s'est conclue par une victoire contre la Turquie à Bordeaux. Ce résultat a permis la qualification pour le quart de finale contre l'Espagne. Les performances récentes, bien que positives face à d'autres adversaires, ne cachent pas le déficit historique face à la Roja. Le prochain rendez-vous en mars 2027 sera donc déterminant pour inverser cette tendance et redorer le blason de la France.