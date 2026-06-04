Quarante pour cent des garages contrôlés en 2024 accusés de manquements tarifaires et de pratiques trompeuses

La DGCCRF a inspecté plus de 1 600 établissements automobiles et relevé que près de 40 % présentent des défauts d'information tarifaire, des factures floues et des prix gonflés, entraînant 220 procès‑verbaux et de nombreuses injonctions de mise en conformité.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ) a publié ce jeudi les résultats de son enquête 2024 portant sur les établissements spécialisés dans l'entretien, la réparation et la remise en état des véhicules automobiles.

Plus de 1 600 garages, centres auto et concessionnaires ont fait l'objet d'une inspection approfondie. Les contrôleurs ont constaté que près de quarante pour cent d'entre eux présentaient des manquements aux obligations légales imposées aux professionnels du secteur. Cette proportion se situe à dix points d'écart par rapport à l'enquête précédente de 2022, révélant soit une détérioration de la conformité, soit un affûtement des critères de ciblage de la DGCCRF.

Les irrégularités relevées touchent principalement le manque d'information claire sur les prix et des pratiques commerciales trompeuses, deux dimensions essentielles pour la protection du consommateur. Les principaux dysfonctionnements observés concernent les affichages tarifaires qui se révèlent souvent incomplets, illisibles ou tout simplement absents. De nombreux établissements n'affichent pas les coûts des prestations obligatoires telles que le diagnostic, la garde du véhicule ou la main‑d'œuvre, alors même que ces frais sont systématiquement facturés aux clients.

Les factures, quant à elles, manquent de précision : elles ne détaillent pas la nature exacte des opérations réalisées ni le prix unitaire de chaque service. Cette opacité favorise des écarts de prix parfois importants entre le montant annoncé et le montant réellement facturé, créant ainsi une forme de tromperie. Parmi les pratiques litigieuses relevées, on retrouve la facturation de pièces détachées qui n'ont jamais été remplacées, ou encore l'ajout de prestations inexistantes.

Dans certains cas, les contrôleurs ont découvert des clauses contractuelles jugées illégales, ainsi que des manipulations sur les véhicules, comme le retrait non autorisé de dispositifs antipollution, susceptible d'entraîner des sanctions environnementales. À la suite de ces constats, la DGCCRF a dressé deux cent vingt procès‑verbaux, administratifs ou pénaux, contre les entreprises fautives. Plus de cinq cents établissements ont reçu des injonctions de mise en conformité, tandis que près de cinq cent quatre‑vingt‑dix ont été uniquement avertis.

Le communiqué souligne que le coût moyen d'une réparation automobile a augmenté de plus de vingt pour cent entre 2019 et 2023, faisant de cette dépense l'un des postes budgétaires les plus lourds pour les ménages français. La Répression des fraudes rappelle que la hausse du nombre de sanctions ne reflète pas nécessairement un taux moyen de défauts plus élevé dans le secteur, mais montre plutôt une meilleure efficacité des contrôles.

Elle encourage les consommateurs à vérifier la clarté des devis, à exiger des factures détaillées et à signaler toute pratique suspecte auprès des autorités compétentes





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