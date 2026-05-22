Quand remplacer ses pneus et les bons conseils pour les remplacer en toute sécurité

Le temps de remplacer vos pneus est crucial. Le premier critère à prendre en compte est l’état du pneu lui-même. Vérifiez régulièrement que la surface de vos pneus est plus haute que l’indicateur d’usure. Habituellement, il est recommandé de faire contrôler leur état chaque année à partir de 5 ans d’utilisation, et de les remplacer au plus tard après 8 à 10 ans, même s’ils semblent en bon état. L’autre critère réglementaire est la différence d’usure entre deux pneus d’un même essieu. Vérifiez régulièrement qu’il ne fait pas plus de 5 millimètres de différence d’usure avant d’en remplacer un. La crevaison peut être réparée si l’enveloppe intérieure n’a pas été endommagée et que le trou ou l’entaille n’est pas trop grand et se trouve uniquement au niveau de la bande de roulement. Vérifiez la pression de vos pneus au moins une fois par mois, ainsi qu’avant chaque long trajet, à froid, en vous référant aux valeurs indiquées par le constructeur. Rouler avec des pneus endommagés, abîmés ou inadaptés entraîne une perte d’adhérence, de tenue de route et altère largement vos capacités de freinage. Vérifiez régulièrement la différence d’usure entre deux pneus d’un même essieu, car cet écart doit ne pas dépasser 5 millimètres. Vérifiez régulièrement la profondeur de vos rainures pour voir s’il reste suffisamment de profondeur avant de remplacer vos pneus. Suivez les meilleures pratiques en matière d’entretien, gonflage, et réparation de pneus. Mettez en garde contre le risque des crévasseuses qui altèrent leiałemme du pneu. Enfin, assurez-vous que vos pneus sont adaptés au déplacement prévu et qu’ils permettent une bonne tenue de route et une bonne adhérence ainsi qu’une bonne maniabilité.

Le premier critère à prendre en compte pour savoir quand faire changer ses pneus est l’état du pneu lui-même. Dans un premier temps, vous devez vérifier régulièrement que la surface de vos pneus soit plus haute que l’indicateur d’usure.

En moyenne, un pneu peut parcourir de 40 000 à 50 000 km, mais cette valeur varie fortement selon l’usage. Habituellement, il est recommandé de faire contrôler leur état chaque année à partir de 5 ans d’utilisation, et de les remplacer au plus tard après 8 à 10 ans, même s’ils semblent en bon état. L’autre critère réglementaire est la différence d’usure entre deux pneus d’un même essieu.

Comme l’indique l’arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux pneumatiques, « la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. » Le gonflage est essentiel pour garantir la sécurité et limiter l’usure. Vérifiez la pression de vos pneumatiques au moins une fois par mois, ainsi qu’avant chaque long trajet, à froid, en vous référant aux valeurs indiquées par le constructeur.

Un pneu ne doit pas être changé uniquement lorsqu’il est usé. D’autres situations imposent également de le remplacer.

L’un de vos pneus est endommagé : vous avez heurté un trottoir par exemple et votre pneu présente une déformation, une perforation ou des coupures ; Vos pneus montrent des signes de vieillissement : une lacération, une hernie sur le flanc, une déformation ou encore une craquelure sur la bande de roulement ; [Vous avez des pneus présentant une usure irrégulière : chaque pneu peut être usé de façon asymétrique ou sous-gonflé ou surgonflé, entraînant une usure décente ou excessive sur la bande de roulement ou sur la bande centrale] Rouler avec des pneus usés, abîmés ou inadaptés présente plusieurs risques.

Rouler avec des pneus endommagés entraîne une perte d’adhérence, de tenue de route et altère considérablement vos capacités de freinage, et ce, même si votre voiture est équipée d’un système ABS





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