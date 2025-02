Quand De Bruyne ne connaissait pas encore Mbappé

Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Manchester City, avouait n'avoir aucune connaissance de Kylian Mbappé avant leur confrontation en 8ème de finale de Ligue des champions en 2017. Un an plus tard, l'attaquant français était devenu une star mondiale.

Je vous avoue que je ne le connais pas. La déclaration de Kevin De Bruyne, était au moins honnête. Mais elle allait mal vieillir. Car si Kylian Mbappé, qui retrouvera le milieu belge ce mardi lors du barrage de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, fait désormais partie des footballeurs les plus connus de la planète, son nom n'avait manifestement pas encore traversé la Manche le 20 février 2017.

Ce jour-là, à la veille du huitième de finale de Ligue des champions opposant City et l'AS Monaco de Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne assumait ainsi de ne pas avoir d'avis sur le profil du jeune attaquant français de 18 ans. Invité à donner son avis sur le Bondynois en conférence de presse avant ce match aller en terre mancunienne, le milieu international belge avait ainsi balayé la question avec un certain détachement. Je vous avoue que je ne le connais pas. Je ne regarde pas beaucoup le football quand je suis chez moi. J'ai un petit bébé et je dois m'en occuper, avait répondu le Citizen. Mais le Belge allait rapidement comprendre le phénomène bondynois, qui empilait pourtant déjà les buts sur les terrains de Ligue 1 (11 depuis le début de saison). Titularisé en Ligue des champions pour la toute première fois de sa jeune carrière lors du match aller, Kylian Mbappé avait en effet éclaboussé cette double confrontation de tout son talent. Auteur d'un but à l'Etihad Stadium dans un match fou, remporté 5-3 par Manchester City, le futur capitaine de l'équipe de France allait récidiver au retour à Louis-II, lançant idéalement les siens sur la route d'un improbable exploit (3-1, qualification des Monégasques). Un an plus tard, De Bruyne avait compris La suite? Un genre de tapis roulant bloqué sur la vitesse maximale. Dès le lendemain de l'héroïque qualification des siens pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé était appelé par Didier Deschamps pour la première d'une longue liste de convocations chez les Bleus, avant un transfert record au PSG l'été suivant et une place dans les 23 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2018. Le tout avant 20 ans. Une Coupe du monde où le prodige français allait recroiser la route d'un certain...Kevin De Bruyne en demi-finale. Mais cette fois, le Belge avait pris soin d'allumer sa télévision pour observer le phénomène et le ton avait nettement changé. Il est devenu une star en France, confiait ainsi le Diable Rouge. Quand on a joué contre Monaco, je pense qu’il n’avait joué qu'une dizaine de matchs. Il joue depuis un an-et-demi maintenant, il joue pour une grande équipe et pour la France. C’est devenu un autre joueur et je pense que ce sera une star pour les quinze prochaines années.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

KYLIAN MBAPPÉ KEVIN DE BRUYNE LIGUE DES CHAMPIONS FOOTBALL REAL MADRID MANCHESTER CITY

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Grosse surprise pour l’avenir de Kévin De Bruyne ?L'avenir de Kévin De Bruyne se dessine-t-il encore à Manchester City ?

Lire la suite »

Quand Kylian Mbappé et Noël Le Graët se croisent au Roudourou !Alors que Kylian Mbappé et le Real Madrid affrontent Brest demain soir au Roudourou, l'attaquant français a retrouvé Noël Le Graët. L'occasion pour les deux hommes d'évoquer le retour en forme du numéro 9 madrilène et les Bleus.

Lire la suite »

Quand Cabella taquine Ethan Mbappé sur son frère Kylian et le PSGLe LOSC vit une belle saison, le groupe vit bien et Remy Cabella en a profité pour taquiner Ethan Mbappé et le PSG.

Lire la suite »

Real Madrid : quand Camavinga recadre Mbappé et Bellingham à l'entraînementEduardo Camavinga est désormais un joueur incontournable au Real Madrid. Au point de recadrer même les stars de l'effectif.

Lire la suite »

Google déçoit avec des croissances au ralenti quand la course à l'IA s'accélèreAlphabet, la maison-mère de Google, a déçu Wall Street mardi avec une croissance un peu ralentie au quatrième trimestre, un cloud en-dessous des attentes et l'annonce de dépenses colossales en 2025, en pleine remise en cause des investissements dans l'intelligence artificielle (IA). La fir...

Lire la suite »

Vous bavez dans votre sommeil, quand faut-il s’en inquiéter ?Baver dans son sommeil est-il normal ou est-ce un signe minime d'un problème plus grand ? Notre expert répond.

Lire la suite »