Quand Bordeaux accueillait les trésors du Musée de Budapest en 1972

Retour sur le vernissage de l'exposition exceptionnelle des chefs-d'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Budapest au musée des Beaux-Arts de Bordeaux en mai 1972, en présence du ministre hongrois de la Culture.

Le 26 mai 1972, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a inauguré une exposition exceptionnelle, accueillant pour la première fois en France les chefs-d'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Budapest.

Près de 126 pièces, dont 83 peintures, 40 dessins et trois sculptures, ont été prêtées par l'institution hongroise, qui n'avait jamais consenti à un tel dépouillement. Cet événement s'inscrivait dans le cadre du Mai de Bordeaux, une manifestation culturelle annuelle. Le vernissage s'est déroulé en présence du ministre de la Culture hongrois, Pal Ilku, et a attiré un public nombreux, désireux d'admirer des œuvres de Rembrandt, Véronèse, Goya, Monet, Le Greco, Velázquez, Gauguin, et bien d'autres maîtres.

L'exposition, conçue comme un cabinet d'amateur, offrait une scénographie raffinée. Les dessins étaient présentés dans une salle aux boiseries du XVIIIe siècle, provenant du lycée Cheverus de Bordeaux, créant une atmosphère intime et propice à la contemplation. Les visiteurs pouvaient y admirer des œuvres sur papier de Carrache, Fragonard, Le Parmesan, Bonnard, Raphaël, Guys, Tiepolo, Rodin, Véronèse, Daumier, Jordaens, Rembrandt et Delacroix.

L'éclairage tamisé mettait en valeur les nuances des sanguines, des encres de Chine et des aquarelles, tandis que les toiles exposées dans les autres salles offraient un panorama de l'histoire de la peinture européenne du XVe au XIXe siècle. Cette manifestation a marqué un tournant dans les relations culturelles entre la France et la Hongrie, à une époque où les échanges artistiques internationaux étaient encore limités.

Les Bordelais ont ainsi pu découvrir des chefs-d'œuvre rarement visibles hors de Budapest, comme 'La Vierge à l'Enfant' de Raphaël, 'Le Portrait d'homme' de Rembrandt, ou 'La Femme à la guitare' de Monet. L'engouement du public a dépassé les espérances, avec des files d'attente qui s'étendaient sur plusieurs centaines de mètres.

Pendant plusieurs mois, la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux est devenue un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'art, confirmant le rôle de la ville comme pôle culturel majeur en Aquitaine. Cet épisode reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus beaux moments de l'histoire des musées bordelais





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