Qualification Ligue des Nations : Allemagne vs Pays-Bas, où et quand suivre le match décisif

L'Allemagne affronte les Pays-Bas le 16 novembre pour la qualification en quarts de finale. Découvrez l'horaire du coup d'envoi et les chaînes de diffusion en direct pour ce match crucial.

La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations promet une clôture dramatique dans le groupe 2 de la Ligue A. L'équipe d' Allemagne reçoit celle des Pays-Bas ce lundi 16 novembre à 20h45 dans une confrontation qui déterminera les qualifiés pour les quarts de finale. Après une série de résultats mitigés, les Allemands ont retrouvé leur rythme mais doivent impérativement obtenir un résultat positif face à des Néerlandais en pleine possession de leurs moyens.

Un contexte stratégique tendu pour les deux sélections

La dynamique est particulièrement favorable aux Pays-Bas à l'approche de ce duel. Les hommes d'Xavi ont entamé cette ultime journée avec une avance solide, seuls leaders de leur poule avec 11 unités au compteur. Cette position de force découle principalement de leur large victoire de 7-0 obtenue face à la Grèce lors du précédent rendez-vous international. Tijjani Reijnders a été l'acteur clé de cette démonstration offensive, inscrivant un triplé en première période qui a scellé la victoire de son équipe.

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En face, la situation de l'Allemagne sous la direction de Jürgen Klopp est plus complexe. La Mannschaft a dû surmonter un début de campagne difficile avant de renouer avec la victoire lors de leur déplacement en Serbie le vendredi 14 novembre. Cette victoire externe de 3-1, portée par les buts de Florian Wirtz et Brajan Gruda, a permis aux Allemands de rejoindre la Grèce à la troisième place avec 8 points. Cette performance redonne une lueur d'espoir à l'équipe qui vise une place parmi les deux premières de la poule.

Scénarios de qualification et équations mathématiques

Pour l'Allemagne, l'équation est stricte : une victoire contre les Pays-Bas garantit officiellement leur billet pour la phase finale. Un match nul pourrait également suffire à leur qualification, à une condition impérative : la Grèce doit obligatoirement s'incliner face à la Serbie dans le même temps. Cette simultanéité des matches ajoute une couche de tension psychologique et tactique pour les joueurs de Jürgen Klopp qui ne peuvent se permettre la moindre erreur.

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Les Pays-Bas, quant à eux, profitent d'une différence de buts largement avantageuse qui les protège des surprises. Un simple match nul suffit aux Oranje pour valider leur participation aux quarts de finale et conserver la première place du groupe 2. Leur objectif est donc de contrôler le jeu et d'éviter les surprises, tout en maximisant leur score pour éventuellement améliorer leur bilan en cas de départage.

Informations pratiques et diffusion en direct

Le coup d'envoi de cette affiche décisive sera donné ce lundi 16 novembre à 20h45. Les supporters cherchant à suivre cette rencontre en direct bénéficieront d'une diffusion en clair, sans nécessité d'abonnement spécifique pour l'accès à la chaîne. La rencontre sera exclusivement retransmise en direct sur La chaîne L'Équipe, l'opérateur historique du sport en France dédié aux événements majeurs.

Pour ceux qui préfèrent le format numérique ou souhaitent regarder depuis un ordinateur ou une tablette, la rencontre sera accessible en streaming via le site officiel de L'Équipe. Cette plateforme permet de suivre le match en direct sans interruption. Les fans doivent retenir ces éléments essentiels : Allemagne contre Pays-Bas, lundi 16 novembre à 20h45, disponible en clair sur La chaîne L'Équipe et en flux streaming sur leur site web officiel.