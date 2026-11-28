L'Australie valide son billet pour le Mondial 2027 en battant l'Iran. Mohammad Amini réalise une performance exceptionnelle malgré la défaite de son équipe.

L' Australie a officiellement validé sa participation à la Coupe du monde 2027 de basketball en remportant sa qualification lors d'un match crucial disputé en Malaisie. Les Boomers ont dominé l' Iran sur le score de 84 à 67, ce vendredi 27 novembre, assurant ainsi leur place parmi les nations qualifiées pour l'épreuve qui se tiendra au Qatar.

Victoire australienne et performance individuelle

Les Australiens ont imposé leur supériorité dès le début de la rencontre, créant un écart significatif qui s'est révélé insurmontable pour leurs adversaires. La première période a montré une relative équilibre avant que le deuxième quart-temps ne bascule en leur faveur avec un score de 23 points à 11. Ce creusement de l'écart a permis aux favoris de consolider leur avance tout au long du match, culminant avec un écart de plus de vingt points avant la fin de partie.

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Malgré la défaite, Mohammad Amini, ailier du SLUC Nancy, a signé une prestation remarquée pour l'Iran. Le joueur de 21 ans a totalisé 15 points, 5 rebonds et 6 interceptions en moins de vingt-quatre minutes de jeu. Son efficacité à 6 tirs sur 12 et 3 lancers francs sur 4, couplée à une activité défensive intense, a été l'un des rares éléments positifs pour les Iraniens face à une nation mondiale.

Dominance australienne et statistiques clés

La victoire australienne s'appuie sur une domination technique et physique évidente, notamment au niveau du rebond où ils ont pris 45 contres contre 27 pour l'Iran. La meilleure organisation collective se reflète également dans la distribution du jeu, avec 26 passes décisives contre seulement 11 pour les Iraniens. Cette supériorité tactique a permis aux Boomers de contrôler la partie sans laisser de réelle chance à leur adversaire.

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Maxwell Mackinnon a été l'homme fort de la soirée pour l'Australie, marquant 30 points en seulement vingt-six minutes de jeu. Sa performance est remarquable par son efficacité, ayant réussi 8 tirs sur 10 à trois points. Cette contribution majeure a été déterminante pour maintenir l'avance australienne et empêcher toute remontée dangereuse des Iraniens.

Conséquences pour la course au Mondial

Avec cette victoire, l'Australie devient la première nation des qualifications asiatiques, hors pays hôte, à décrocher son billet pour le Mondial. Il leur reste encore trois rencontres à disputer pour finaliser leur préparation. Cette qualification anticipe leur participation à l'événement mondial, leur permettant de se concentrer sur leur stratégie pour le tournoi au Qatar.

L'Iran, bien que battu, conserve ses espoirs de qualification pour le Mondial 2027. Ils restent en lice pour les dernières places disponibles, bien que la marge de manœuvre se réduise. Leur prochaine confrontation contre les Philippines, autre équipe à cinq victoires et quatre défaites, s'annonce décisive pour confirmer leur maintien dans la course.

Montée en puissance de Mohammad Amini

Pour Mohammad Amini, cette sortie internationale confirme sa progression observée depuis le début de saison avec le SLUC Nancy. Son ancien club, ASVEL, a vu son impact augmenter, comme en témoigne sa performance de 25 points contre Dijon fin octobre. Il attribue cette progression à la confiance accrue de son entraîneur, qui lui laisse plus de liberté offensive.

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Non retenu lors de la Draft NBA 2026 malgré des essais avec neuf franchises, le joueur international iranien ne renonce pas à ses ambitions américaines. Il espère que cette visibilité internationale lui ouvrira des opportunités, bien que cette performance seule ne garantisse pas un recrutement immédiat par une franchise NBA. Son avenir reste lié à la suite de sa saison en JFL et ses performances internationales à venir.