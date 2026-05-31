Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? : le troisième volet dévoile son intrigue

Le film Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? raconte les nouvelles péripéties de la famille Verneuil, entre tensions financières et différences culturelles. Une comédie familiale pleine d'humour et d'émotion.

La famille Verneuil, toujours en pleine expansion, se retrouve une nouvelle fois au cœur de situations rocambolesques dans le troisième volet de la saga à succès.

Claude et Marie, interprétés par Christian Clavier et Chantal Lauby, se rendent chez leur fille Laure, jouée par Élodie Fontan, et son mari André, campé par Ary Abittan, alors que Laure attend son premier enfant avec Charles, personnage de Frédéric Chau. Mais les tensions montent entre les gendres autour de Reubio, une entreprise ambitieuse qui devait allier produits halal et bio mais qui fait face à des défis financiers inattendus.

David, interprété par Medi Sadoun, envisage même de quitter la France avec sa femme et leur enfant devant l'effondrement de l'entreprise. Les tentatives de réconciliation au cours d'un dîner dominical se heurtent à des tensions latentes, exacerbées par les récits de voyages de Claude et Marie qui semblent ne faire qu'alimenter les stéréotypes. Dans ce contexte tumultueux, les Verneuil doivent naviguer entre leurs différences culturelles et les défis de la vie familiale.

Après le succès phénoménal du premier film, la réalisation de cette suite n'est pas une surprise, pas plus que son scénario qui reprend les recettes du premier volet. Mais certains dialogues font mouche et le capital sympathie des comédiens assure le reste du spectacle. Le film mêle humour et émotion, tout en abordant des thèmes comme le multiculturalisme, les tensions intergénérationnelles et les difficultés économiques.

Les personnages, hauts en couleur, continuent de faire rire et de toucher le public par leurs maladresses et leur sincérité. La saga Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? a conquis des millions de spectateurs en France et à l'étranger grâce à son ton léger et ses situations cocasses. Ce troisième opus ne déroge pas à la règle et promet de nouveaux moments de comédie et de tendresse.

Les fans retrouveront avec plaisir la famille Verneuil et ses gendres aux origines diverses, dans une aventure qui les poussera à repenser leurs préjugés et à renforcer leurs liens. Le film sort en salles le 8 avril 2026 et devrait attirer un large public en quête de divertissement familial





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