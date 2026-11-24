Découvrez le plat Pyrex Ideal Air Fryer à 15,99€ sur Amazon. Verre borosilicate, poignée inox amovible et résistance thermique de -40°C à 350°C pour une cuisson homogène.

Le plat en verre Pyrex Ideal Air Fryer, actuellement proposé au prix de 15,99 euros sur Amazon, représente une solution pratique pour optimiser l'utilisation des appareils de cuisson par air chaud. Conçu spécifiquement pour compléter les airfryers à tiroir unique, cet ustensile permet de griller, rôtir et réchauffer vos aliments avec une efficacité accrue tout en facilitant le transfert direct vers la table.

Verre Borosilicate Résistant Thermiquement de -40 à 350 Degrés

Le matériau constitutif principal de ce récipient est le verre borosilicate, une composition robuste capable de supporter des températures extrêmes variant de -40 degrés Celsius à 350 degrés Celsius. Cette plage de tolérance permet au plat de passer directement du congélateur à un four très chaud sans risquer de se fissurer, garantissant ainsi une résistance supérieure aux chocs thermiques. La durabilité de ce verre assure que la transition brutale du froid au chaud n'endommagera pas la structure du plat, offrant une sécurité optimale lors de l'utilisation de différentes méthodes de conservation et de cuisson.

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Design Ergonomique avec Poignée Inox Amovible pour Service Direct

La conception ergonomique intègre une poignée en acier inoxydable qui se clipse et se déclipse avec une facilité remarquable pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Une fois fixée, la poignée permet de retirer délicatement le plat chaud du tiroir de l'airfryer et de le poser sur la table pour le service, évitant ainsi la nécessité de transvaser la préparation dans un autre récipient. Cette fonctionnalité non seulement préserve la chaleur des aliments, mais simplifie également le déroulement du repas en éliminant les étapes inutiles de transfert.

Forme Profonde Assurant une Circulation de Chaleur Homogène et Uniforme

La géométrie profonde du plat Pyrex Ideal Air Fryer est spécialement étudiée pour favoriser une circulation régulière de l'air chaud à l'intérieur de l'appareil. Cette disposition favorise une cuisson homogène des viandes, des légumes et des gratins, assurant que chaque pièce soit traitée de manière uniforme. De plus, les parois élevées du plat retiennent les projections pendant la cuisson, protégeant ainsi le bac de l'airfryer des salissures et allégeant considérablement le nettoyage du tiroir après chaque utilisation.

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Polyvalence Cuisson Four Micro-ondes Lave-Vaisselle et Conservation

Une fois la poignée en inox retirée, ce plat en verre Pyrex Ideal Air Fryer peut être utilisé dans le four traditionnel et au micro-ondes, bien que le retrait de la poignée soit indispensable pour éviter tout risque d'étincelles lié au métal. Le plat est également adapté aux jus et sauces qui s'échapperaient d'une grille, les retenant pour qu'ils soient servis avec la préparation. Enfin, il passe au lave-vaisselle après chaque cuisson et peut être placé au réfrigérateur pour conserver les restes sans changer de récipient entre la cuisson et le stockage.

Satisfaction Consignée par 902 Avis Clients Sur Amazon

Les acheteurs attribuent une note élevée de 4,6 sur 5 à ce produit, basée sur un total de 902 avis, témoignant d'une forte satisfaction concernant sa qualité et son utilité. Ce plat en verre Pyrex Ideal Air Fryer est disponible au prix de 15,99 euros sur Amazon, s'inscrivant dans une série d'offres Black Friday incluant des réductions sur d'autres appareils comme le Ninja Double Stack XL ou la machine De'Longhi.

Compatibilité avec les Airfryers à Tir Single et Conseils d'Utilisation

Le format du plat Pyrex Ideal Air Fryer convient à la majorité des airfryers à tiroir simple, c'est-à-dire ceux disposant d'un seul bac de cuisson. Cette compatibilité large en fait un accessoire idéal pour les utilisateurs souhaitant étendre les possibilités de leur appareil actuel. Le plat permet également de récupérer les jus de cuisson qui restent dans le récipient, offrant une alternative pratique aux grilles traditionnelles qui laissent échapper ces liquides précieux pour la saveur des plats.