Les syndicats appellent à une mobilisation massive des policiers des Pyrénées-Atlantiques le 26 novembre. L'objectif est d'obtenir une revalorisation de la prime de risque de 35% et des moyens renforcés.

Une vaste mobilisation des forces de police est prévue dans les Pyrénées-Atlantiques le jeudi 26 novembre. Les syndicats appellent à des rassemblements devant les commissariats de Bayonne et Pau pour exiger une reconnaissance accrue de leur travail dans un contexte sécuritaire dégradé.

Mobilisation intersyndicale le 26 novembre

L'intersyndicale de police organise une journée d'action le jeudi 26 novembre à midi devant les commissariats de Bayonne et Pau. Cette démarche fait suite à une première mobilisation nationale le 23 septembre dernier devant l'Assemblée nationale à Paris, initiée par Alliance police nationale. Ce jeudi, les agents de nuit seront également invités à se réunir à minuit devant les mêmes lieux pour protester contre les conditions de travail actuelles.

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Revalorisation de la prime de risque à 35 pour cent

La revendication principale porte sur l'augmentation de l'indemnité sujétion spéciale police (ISSP) à hauteur de 35 pour cent. Les agents dénoncent un épuisement provoqué par la répétition des samedis dédiés au maintien de l'ordre lors des manifestations. Ils estiment que l'État manque de reconnaissance envers une profession confrontée à des difficultés grandissantes sur le terrain.

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Dénonciation de la bordélisation de la société

Le syndicat Un1té 64 publie un communiqué dénonçant l'exploitation des forces de l'ordre par des groupes organisés. Il souligne que les policiers ne doivent pas servir de défouloir pour des bandes cherchant à instrumentaliser la contestation sociale pour créer une " bordélisation " de la société. Le syndicat rappelle aussi l'interpellation de neuf trafiquants de cocaïne entre l'Espagne et la France par la PJ de Bayonne.

Contexte sécuritaire et échéances syndicales

Cette mobilisation intervient quelques jours avant les élections syndicales de la fonction publique prévues du 3 au 10 décembre prochain. Le secrétaire général d'Alliance police nationale, Fabien Vanhemelryck, a participé à une réunion de travail à Saint-Jean-de-Luz ce mercredi 25 novembre pour écouter les policiers basques et landais.