La loi Le Meur a changé les règles pour la location Airbnb à Marseille. Maître Naudin, avocat en droit de l'immobilier, nous explique comment les règles ont changé.

Puis-je louer librement mon appartement sur Airbnb à Marseille ? Résidence principale ou secondaire, compensation, changement d'usage … Maître Naudin, avocat en droit de l'immobilier nous répond.

Entre la loi Le Meur, le Code du tourisme et les décisions prises par la Ville pour limiter la diminution de l'offre de logements, les obligations autour de la location Airbnb à Marseille ont évolué. Maître Naudin, avocat en droit de l'immobilier, nous explique comment les règles ont changé.

La location saisonnière en meublé pour de courtes durées, de type Airbnb, dont la pratique a explosé depuis quelques années, est accusée de contribuer, dans les grandes villes et lieux touristiques, à la pénurie de logements, à la flambée des loyers, à l'explosion des prix de l'immobilier et surtout à la multiplication des incivilités dans les immeubles collectifs. La loi Le Meur a été promulguée.

L'objectif de cette loi est de s'attaquer au phénomène d'éviction des résidents permanents des zones tendues en favorisant la mise sur le marché de logements destinés à la location de moyenne et longue durée, tout en intégrant les spécificités des territoires. Ce nouveau texte impacte l'intégralité du microcosme immobilier français en retouchant notamment la loi du 6 juillet 1989, la loi du 10 juillet 1965, mais également le code général des impôts ou encore les codes de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, du tourisme et ce dans le but assumé d'encadrer le phénomène Airbnb.

La location meublée saisonnière se définit comme des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Ce sont, finalement, les dispositions légales du Code de la construction et de l'habitation et du Code du Tourisme qui régissent cette activité





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