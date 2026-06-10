Pudding de chia à la mangue : le dessert minceur et gourmand

Découvrez la recette du pudding de chia à la mangue, un dessert léger et nutritif parfait pour accompagner une perte de poids. Riche en fibres, oméga-3 et vitamines, il se prépare en quelques minutes.

Dans le cadre d'un régime minceur, il est souvent conseillé de limiter les desserts classiques, riches en sucres et en matières grasses. Pourtant, se priver de douceur peut mener à la frustration et compromettre l'équilibre alimentaire.

Le pudding de chia à la mangue offre une alternative parfaite : peu calorique, mais incroyablement nutritif, il associe la gourmandise d'un dessert à des bienfaits santé remarquables. Les graines de chia sont reconnues pour leur teneur élevée en fibres, en oméga-3 et en protéines végétales, ce qui favorise la satiété et aide à réguler l'appétit. La mangue, quant à elle, apporte une touche de sucre naturel, des vitamines A et C, ainsi que des antioxydants.

Ensemble, ils créent un dessert à la fois frais, crémeux et parfaitement adapté à une perte de poids durable. Pour réaliser ce pudding léger, commencez par mixer la chair d'une mangue bien mûre avec 200 ml de lait d'amande non sucré. Vous pouvez également utiliser du lait de coco pour une version plus onctueuse. Ajoutez une cuillère à café de sirop d'agave ou un autre édulcorant naturel selon votre goût.

Incorporez ensuite trois cuillères à soupe de graines de chia en remuant vigoureusement pour éviter les grumeaux. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins quatre heures, idéalement une nuit, jusqu'à ce que les graines aient gonflé et que la texture devienne gélatineuse. Servez bien frais, décoré de dés de mangue fraîche, de quelques feuilles de menthe ou d'un filet de jus de citron vert.

Vous pouvez aussi ajouter des fruits rouges ou de la noix de coco râpée pour varier les plaisirs. Ce dessert se prépare en moins de dix minutes et ne nécessite aucune cuisson, ce qui en fait un allié idéal pour les journées chargées. Outre son faible apport calorique, le pudding de chia à la mangue est une véritable bombe nutritionnelle. Les fibres solubles des graines forment un gel dans l'estomac, ralentissant la digestion et prolongeant la sensation de satiété.

Cela permet d'éviter les fringales entre les repas. De plus, les oméga-3 contribuent à la santé cardiovasculaire et cérébrale, tandis que les antioxydants de la mangue combattent le stress oxydatif. Pour une conservation optimale, placez le pudding dans un pot hermétique au réfrigérateur où il se garde jusqu'à cinq jours. Vous pouvez également le congeler pendant trois mois, mais attention : la décongélation peut altérer légèrement la texture, le rendant plus liquide.

Il suffit alors de bien mélanger avant de servir. Ce dessert s'intègre parfaitement dans une alimentation variée et équilibrée, sans sacrifier le plaisir gustatif. Alors, pourquoi ne pas succomber à cette alliance parfaite entre légèreté et gourmandise





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pudding Chia Mangue Dessert Minceur Recette Légère Perte De Poids Graines De Chia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Constipation : voici le dîner idéal pour retrouver un transit parfait dès le saut du lit, selon une diététicienneSouffrez-vous de constipation ? Découvrez le dîner idéal riche en fibres et probiotiques pour retrouver un transit régulier dès le matin.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec un programme riche et variéL'After Foot, l'émission de télévision française qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Pour célébrer cet anniversaire, l'émission réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs, notamment avec la création de 'Génération After', une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'After Live s'installe pour offrir aux téléspectateurs un rendez-vous incontournable avec des débats passionnants et des invités prestigieux. La version originelle et historique de l'After est également de retour en deuxième partie de soirée, avec des animateurs emblématiques comme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait également son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »

L’association sportive du lycée-collège Peyramale Saint-Joseph célèbre une année sportive riche en succèsRéunie au fronton, l’association sportive du lycée-collège Peyramale Saint-Joseph a dressé le bilan d’une année marquée par l’engagement des jeunes, les performances sportives et le départ à la retraite de Marc Galan.

Read more »

Le fruit de la passion, champion des protéines parmi les fruitsDécouvrez pourquoi le fruit de la passion est le fruit le plus riche en protéines, avec 5 g par tasse, et comment l'intégrer à votre alimentation.

Read more »