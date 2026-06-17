Publication d'un protocole d'accord historique entre les États-Unis et l'Iran

Un protocole d'accord dévoilé par un responsable américain trace la voie d'une cessation des hostilités et d'une normalisation des relations entre Washington et Téhéran, avec des engagements sur le Liban, les sanctions et le nucléaire.

Un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, qui doit encore être formellement signé, a été révélé par un responsable américain lors d'une conférence de presse.

Ce texte, traduit par l'AFP, détaille les engagements des deux parties en vue de mettre fin à un conflit qui a impliqué divers acteurs régionaux, notamment au Liban. Les deux nations conviennent d'une cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent à ne pas initier de guerre ou d'opération militaire l'une contre l'autre.

Elles garantissent également l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban, avec la confirmation de ces dispositions dans l'accord final. Le protocole prévoit également le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi qu'une abstention de toute ingérence dans les affaires intérieures. Les parties s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai de 60 jours, extensible d'un commun accord.

Dès la signature, les États-Unis commenceront à lever leur blocus naval contre l'Iran et le mettront complètement fin dans les 30 jours, tandis que l'Iran s'efforcera d'assurer la sécurité du passage des navires commerciaux dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, avec un rétablissement complet du trafic dans les 30 jours. Un plan de reconstruction de l'Iran d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars sera élaboré avec les partenaires régionaux, et les États-Unis s'engagent à mettre fin à toutes les sanctions contre l'Iran, y compris celles des Nations unies.

Enfin, l'Iran réaffirme qu'elle ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires, et les deux pays régleront le sort des matières enrichies selon un mécanisme convenu, avec des discussions sur l'enrichissement dans le cadre de l'accord final





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