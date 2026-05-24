Public holidays in Montpellier (25 May 2026)

This text provides information about the public holidays and business closures in Montpellier on 25 May 2026.

Les Halles Laissac , Castellane , 4 Saisons et Jacques-Cœur seront ouvertes ce lundi 25 mai 2026 de 7 h à 13 h 30. Les horaires d'ouverture des équipements de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Ville de Montpellier peuvent être modifiés ce lundi 25 mai (Pentecôte), jour férié.

Réseau des médiathèques de Montpellier Métropole, qui sera ouverte aux horaires du dimanche, de 9 h à 13 h 15 et de 15 h à 19 h 15. : MO. CO. (13 rue de la République) et MO. CO. Panacée (14 rue de l’École de Pharmacie), fermés lundi 25 mai 2026.

: ouvert de 10 h à 13 heures et de 14 h à 17 heures, lundi 25 mai 2026. Cimetières municipaux seront ouverts aux horaires habituels week-end et jours fériés : cimetières Saint-Étienne et Métropolitain de 9 h à 18 heures ; cimetière Saint-Lazare, Saint-Lazare historique de 9 h à 18 heures, Saint-Lazare extension de 9 h à 17 h 50, Saint-Lazare annexe de 9 h à 17 h 40 ; cimetière de Celleneuve de 9 h 30 à 17 h 15.

Les visiteurs ne sont plus admis 20 minutes avant l'heure de fermeture de chaque cimetière. : l'ensemble des Halles (Laissac, Castellane, 4 Saisons et Jacques-Cœur) seront ouverts lundi 25 mai 2026 de 7 h à 13 h 30





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Montpellier May 25 Public Holiday Business Closures Halles Laissac Castellane 4 Saisons Jacques-Coeur

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