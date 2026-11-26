Lors de l'examen du PLF 2027, les sénateurs étendent le prêt à taux zéro à chaque naissance et aux moins de 35 ans achetant dans l'ancien.

Lors de l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2027, mardi 24 novembre, les sénat eurs de la chambre haute du Parlement ont voté un amendement permettant aux familles de bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ) à chaque nouvelle naissance. Cette décision va plus loin que la copie initiale du gouvernement, qui prévoyait déjà un élargissement du dispositif.

Le PTZ facilite l'accession à la propriété dans un contexte où les prix immobiliers et les taux des crédits freinent de nombreux projets d'achat. Le Sénat s'empare donc de ce levier pour soutenir à la fois le logement des familles et les jeunes actifs qui cherchent à acheter leur première résidence principale.

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Extension du PTZ à chaque naissance dans le PLF 2027

Le Sénat autorise le PTZ à chaque nouvelle naissance, au-delà de la version initiale du projet de budget. Cette mesure concerne les familles qui attendent un enfant ou qui ont la charge d'un enfant de moins de trois ans.

Dans le texte présenté par le gouvernement, l'article 7 du projet de loi de finances prévoyait déjà d'étendre le PTZ à ces ménages, même lorsqu'ils ne sont pas primo-accédants. Il s'agissait, selon l'exécutif, d'une manière de soutenir la natalité du pays en facilitant l'acquisition d'une résidence principale.

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Le gouvernement a toutefois prévu que les foyers ciblés ne puissent bénéficier qu'une seule fois de ce dispositif. Dans le contexte actuel d'envolée des taux des crédits immobiliers, ce coup de pouce reste pourtant non négligeable pour les familles qui cherchent un logement adapté à leur taille.

Position du gouvernement et arguments des sénateurs

David Amiel, ministre de l'Action et des comptes publics, refuse qu'un PTZ soit accordé à chaque enfant. Il estime que la mesure ne peut pas être systématique, même si le dispositif peut être saisi à la naissance d'un deuxième enfant ou plus.

Les sénateurs, eux, soutiennent que l'arrivée d'un deuxième enfant ou d'un enfant supplémentaire pose les mêmes difficultés d'accès à un logement adapté que celle d'un premier enfant. Ils considèrent donc que la logique d'aide doit s'appliquer à chaque naissance.

Le ministre alerte également contre d'éventuels effets d'aubaine. Il évoque notamment des foyers bien informés des aides existantes qui pourraient solliciter le PTZ à la naissance d'un nouvel enfant alors qu'ils disposent de ressources financières suffisantes pour acquérir un bien adapté à leur composition familiale.

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PTZ dans l'ancien pour les moins de 35 ans

Les sénateurs ont adopté, contre l'avis du gouvernement et de la commission des finances, une extension du PTZ aux adultes de moins de 35 ans souhaitant acheter un bien dans l'ancien situé dans les zones tendues. Cette ouverture cible directement les jeunes actifs en début de parcours professionnel.

Les élus de la chambre haute soulignent que les jeunes actifs sont les premières victimes de la crise du logement. Ils commencent souvent leur vie professionnelle dans les grandes agglomérations, où se trouvent les emplois, mais aussi où les prix et les loyers sont les plus élevés.

Le dispositif montre déjà son efficacité pour la primo-accession. Le nombre de PTZ émis est passé de 44.000 en 2024 à près de 73.000 en 2025. Dans le marché de l'ancien, le PTZ n'est cependant accordé que dans les zones les moins tendues et sous condition de travaux, ce qui exclut un jeune actif souhaitant rénover un appartement ancien dans une grande agglomération.

Les sénateurs n'ont pas modifié les conditions existantes, notamment le plafond de ressources et l'obligation de réaliser des travaux. Ils affirment que cette obligation favorise la rénovation du parc existant. Les dispositions votées restent donc des amendements adoptés lors de l'examen du PLF 2027 et leur portée finale dépendra de la suite de la procédure budgétaire.