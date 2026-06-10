Psychologues du travail : un soutien essentiel dans la lutte contre le chômage de longue durée

France Travail mobilise près de mille psychologues pour proposer le dispositif Parcours Emploi Santé, financé par le Fonds social européen. Quatre‑vingt‑quatorze pour cent des bénéficiaires retrouvent un emploi huit mois après leur inscription, démontrant l'impact de l'accompagnement psychologique sur la réinsertion professionnelle.

Le chômage de longue durée est désormais identifié comme un facteur majeur de détérioration de la santé mentale , un constat que les équipes de France Travail confirment chaque jour sur le terrain.

Pour répondre à ce phénomène, l'agence a mis en place un réseau d'environ 980 psychologues du travail, soit presque un professionnel dédié à chaque antenne. Leur mission consiste à accompagner les demandeurs d'emploi confrontés à la peur, à la honte ou au découragement qui bloquent leurs démarches actives.

Grâce à un dispositif appelé Parcours Emploi Santé, cofinancé par le Fonds social européen à hauteur d'environ 68,6 millions d'euros entre 2022 et 2023, les psychologues offrent des bilans personnalisés, des entretiens individuels et parfois des ateliers collectifs visant à renforcer la confiance en soi, la motivation et les compétences relationnelles. Ces séances, gratuites et volontaires, se déroulent soit en présentiel, soit en visioconférence, dans le respect de la confidentialité.

Elles permettent aux participants d'établir un point d'étape sur leur parcours professionnel, d'identifier leurs atouts et leurs difficultés, puis d'éclairer leurs choix de formation ou de reconversion. Pour nombre de chômeurs de longue durée, souvent isolés, ces rendez‑vous représentent aussi la première écoute médico‑psychosociale dans un système de soins déjà fortement sollicité





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