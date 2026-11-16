La psychologue Gina Radice-Vella identifie onze expressions nocives que les grands-parents devraient bannir. Découvrez comment protéger le développement émotionnel des enfants.

La qualité du lien affectif entre grands-parents et petits-enfants repose autant sur des gestes simples que sur le choix précis des mots employés. Selon la psychologue clinicienne Gina Radice-Vella, cheffe du service de psychologie au Jersey Shore University Medical Center, certaines expressions courantes risquent de fragiliser la confiance des enfants et de susciter de l'anxiété durable. Dans une analyse détaillée, elle met en lumière les pièges linguistiques qui peuvent nuire au développement émotionnel des plus jeunes, soulignant que les adultes ont un impact profond sur leur bien-être psychologique.

L'impact psychologique des paroles inadaptées

Gina Radice-Vella explique que les enfants ont un besoin fondamental de recevoir de multiples sources de soutien émotionnel, au-delà de la relation exclusive avec leurs parents. Les grands-parents occupent une place centrale dans cet écosystème de validation et de réconfort. Cependant, certains aînés répètent machinalement des phrases qu'ils ont eux-mêmes entendues durant leur propre enfance, comme " Arrête de pleurer " ou " Tu exagères ". Cette reproduction automatique, souvent dénuée de toute intention malveillante, peut néanmoins laisser une empreinte négative sur la perception que l'enfant a de lui-même. Il est crucial de distinguer l'acte commis de la valeur intrinsèque de l'enfant pour éviter de confondre comportement et identité.

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Les onze expressions dangereuses à bannir

La psychologue identifie onze formulations spécifiques qui doivent être évitées pour préserver l'équilibre affectif des petits-enfants. Parmi elles, la phrase " Ne sois pas triste " est particulièrement critique car elle invalide directement l'expérience émotionnelle de l'enfant. De même, affirmer " Ce n'est pas grave " conduit le jeune à remettre en question sa réaction légitime face à un événement, favorisant ainsi un schéma de doute de soi, d'auto-dépréciation et d'insécurité croissante. Ces paroles minimisent la réalité ressentie par l'enfant, ce qui peut entraîner une incapacité future à identifier ou exprimer correctement ses propres ressentis.

Une autre expression à éviter absolument est " Tu exagères ", qui sous-entend que la réaction de l'enfant est disproportionnée ou illégitime. À long terme, cela peut amener le petit à douter de la validité de ses propres émotions et à se taire par peur du jugement. En revanche, les remarques directes telles que " Tu es stupide " ou " Tu es mauvais " constituent des attaques frontales contre la personnalité de l'enfant plutôt que contre un comportement précis. Or, faire une erreur ou adopter une attitude inadaptée ne signifie nullement que l'enfant est fondamentalement mauvais ou dépourvu d'intelligence.

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Accueillir les émotions sans jugement

Lorsqu'un petit-enfant fait face à une crise de larmes, à une colère ou à un sentiment d'échec comme " Je n'y arrive pas ", l'approche recommandée par Gina Radice-Vella diffère radicalement des méthodes traditionnelles de rationalisation. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion ou de chercher immédiatement à la faire disparaître par la raison. Au contraire, l'adulte doit se mettre à la hauteur de l'enfant, prendre le temps d'une écoute active et aider à nommer ce qui est observé. Cette démarche vise à montrer que les émotions sont entendues et acceptées, sans que l'enfant ne doive craindre d'être jugé pour ce qu'il ressent.

Il est également essentiel d'éviter la phrase " Tu me mets en colère ", car elle transfère injustement la responsabilité des émotions de l'adulte vers l'enfant. Cette formulation suggère faussement que le petit est responsable des états émotionnels d'autrui, ce qui crée une charge psychologique lourde. Un adulte doit pouvoir exprimer son mécontentement en parlant de son propre ressenti, sans faire porter à l'enfant le poids de la gestion émotionnelle du parent ou du grand-parent. Cette distinction est vitale pour garantir un environnement affectif sécurisant où l'enfant peut s'exprimer librement.

Réparer et renforcer le lien affectif

Si une de ces phrases prohibitives a déjà été prononcée, la situation n'est pas irréversible et offre une occasion précieuse d'apprentissage. Gina Radice-Vella conseille aux grands-parents de revenir vers l'enfant pour reconnaître leur erreur d'expression et proposer une réparation. Une phrase simple comme " Je regrette de t'avoir dit ça. Je voulais parler de ton comportement, pas de toi " permet de clarifier les intentions et de distinguer l'acte de la personne. Cette démarche de réparation montre à l'enfant que les adultes sont capables de se tromper, d'accepter leurs erreurs et d'évoluer dans leur façon de communiquer.

En adoptant une parole plus bienveillante et consciente, les grands-parents contribuent directement à la construction d'une estime de soi solide chez leurs petits-enfants. Comprendre l'impact de leurs mots permet de transformer les interactions quotidiennes en moments de soutien émotionnel durable. Cette vigilance linguistique n'est pas un acte de culpabilisation, mais une stratégie proactive pour offrir aux enfants un cadre sécurisant propice à leur développement harmonieux et à leur épanouissement personnel.