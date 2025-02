PSI Environnement: les odeurs persistantes suscitent l'inquiétude des riverains

Une réunion a été organisée avec les riverains de l'entreprise PSI Environnement pour discuter des nuisances olfactives persistantes qui affectent leur qualité de vie. Malgré les efforts de l'entreprise pour atténuer ces problèmes, les habitants restent préoccupés par l'impact potentiel sur leur santé et demandent des analyses de l'air indépendantes.

L'entreprise PSI Environnement est source de graves nuisances olfactives qui affectent la qualité de vie des riverains. Depuis plusieurs mois, les plaintes se multiplient concernant des odeurs qualifiées de « pestilentielles » qui émanent du site. Nicolas Tarenne, PDG de PSI, a reconnu la gravité de la situation et s'est engagé à trouver des solutions pour atténuer ces nuisances.

Des mesures ont été prises, comme la réduction de la surface d'exploitation et l'installation de filets anti-envol, mais elles n'ont pas été suffisantes. Face à l'inefficacité de ces opérations, une réunion a été organisée avec les riverains afin de faire le point sur la situation.Pendant la rencontre, Nicolas Tarenne a expliqué que les odeurs provenaient de la bio-fermentation et des installations de stockage de biogaz. L'entreprise PSI Environnement travaille sur la gestion, le traitement et la valorisation des déchets provenant de divers secteurs, notamment l'industrie, le BTP et les collectivités. Malgré les efforts déployés, les riverains restent insatisfaits et expriment leur inquiétude quant à l'impact potentiel sur leur santé. Certains font le lien entre les odeurs et une augmentation des cancers, attribuant ces problèmes à des perturbateurs endocriniens présents dans l'air. Ils appellent à des analyses de l'air indépendantes pour confirmer ou infirmer ces suspicions.Pour répondre aux préoccupations des riverains, l'entreprise PSI a annoncé la mise en place d'une plateforme de signalement des odeurs, baptisée « SignalAir ». Cet outil permettra aux citoyens de signaler en quelques minutes les caractéristiques des odeurs ressenties. Les signalements, anonymes, seront transmis aux partenaires de l'organisme ATMO Occitanie, spécialisé dans l'étude des nuisances olfactives. ATMO Occitanie mettra en place une étude approfondie de ces nuisances, qu'elles soient ou non associées à un impact négatif sur la santé, afin de déterminer leur origine et proposer des solutions efficaces. Nicolas Tarenne a réaffirmé l'engagement de PSI Environnement à trouver des solutions durables et a insisté sur le rôle crucial de l'entreprise dans la gestion des déchets produits par la société





