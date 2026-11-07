PSG-Troyes : Date, heure et chaîne pour suivre le match de Ligue 1

Découvrez les infos essentielles pour suivre le PSG face à Troyes le 7 novembre à 21h05 sur Ligue 1+ 3. Guide complet du match de la 10e journée.

Le Paris Saint-Germain accueille Troyes au Parc des Princes ce samedi 7 novembre à 21h05. Ce match de la 10e journée de Ligue 1 oppose le leader du championnat aux hommes de Stéphane Dumont, derniers du classement. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1 + 3 et disponible en streaming.

Détails du match et calendrier

Le coup d'envoi de cette confrontation est programmé à 21h05 précises. Le Paris Saint-Germain souhaite conforter sa première place en accueillant Troyes. Les Parisiens sont en position de force après une série de victoires solides. L'équipe de Luis Enrique a notamment dominé le Havre sur le score de 5-1. Ils ont aussi remporté le match contre Lyon par 2 buts à 0. Cette dynamique positive les place en tête avec 20 points acquis en neuf journées. Leur performance en Ligue des champions renforce leur confiance nationale.

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Position des équipes et enjeux

Troyes lutte actuellement pour son maintien en première division. L'ESTAC termine la phase aller au dernier rang du tableau. Ils ne comptabilisent que huit points au compteur. Cette situation contrastait avec leur récente victoire au Mans (2-0). Ce succès a mis fin à une série de six matchs sans victoire. Pour Stéphane Dumont, ce déplacement au Parc des Princes représente un test difficile. Ils devront prouver qu'ils peuvent marquer des points dans la lutte pour le maintien.

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Informations de diffusion et accès

Les supporters pourront suivre ce match en direct sur la chaîne Ligue 1+ 3. La plateforme de streaming Ligue 1+ proposera également la couverture intégrale. L'accès au streaming se fait via les supports numériques officiels de la ligue. Tous les matchs de la 10e journée sont ainsi accessibles. Le rendez-vous est fixé ce samedi 7 novembre à 21h05. Cette couverture médiatique permet de suivre chaque action de jeu en temps réel.