Le PSG établit un nouveau record en marquant quatre buts en sept minutes contre Villarreal. Une victoire totale à l'extérieur qui marque l'histoire de la compétition.

Le Paris Saint-Germain a inscrit une page mémorable de son histoire européenne lors de sa confrontation face au club espagnol de Villarreal. Ce match s'est déroulé le 3 novembre 2026 sur la pelouse des locaux dans le cadre de la Ligue des champions.

Un record historique de rapidité offensive

Le Paris Saint-Germain détient désormais le nouveau record de buts marqués dans les premières minutes d'un match de la compétition. Joao Neves a marqué le premier but entre le coup d'envoi et la 16e minute de jeu.

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Auparavant, ce record appartenait au Real Madrid. Le club madrilène avait marqué quatre buts en 2011 face au Dinamo Zagreb lors d'une précédente édition.

Le PSG a égalé puis dépassé cette performance grâce à une efficacité redoutable. Le club espagnol de 2ème division, Jesús de Miguel, n'était pas en mesure de contenir cette offensive dévastatrice.

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Détails des buts et chronologie précise

Le second record concerne la vitesse d'exécution des buts parisiens. Le PSG est devenu la première équipe à marquer quatre buts dans un laps de temps aussi rapproché. L'écart de temps entre le premier et le quatrième but est de 7 minutes et 35 secondes.

Les buteurs ont marqué entre la 9e et la 16e minute de jeu. Joao Neves a ouvert le score à la 9e minute devant sa télévision et sur le terrain.

Désiré Doué a ajouté le deuxième but à la 12e minute. Sanny Mayulu a concrétisé le troisième but à la 13e minute, confirmant la domination parisienne.

Fabian Ruiz a marqué le quatrième but à la 17e minute. Cette séquence offensive a complètement démoli la résistance des joueurs locaux.

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Conséquences et score final du match

Le Paris Saint-Germain a remporté la rencontre avec un score fleuve de 6-0. Cette victoire massive à Villarreal confirme la suprématie actuelle de l'équipe parisienne.

Deux nouveaux buts ont été inscrits en seconde mi-temps pour confirmer cette domination. Fabian Ruiz a marqué son second but à la 50e minute du match.

David Boly a complété le score à la 78e minute. Le résultat final reflète une prestation globale exceptionnelle des joueurs parisiens.

Cette victoire historique consolide la position du Paris Saint-Germain dans la compétition. Les performances individuelles et collectives ont été remarquées par les observateurs du monde entier. L'équipe espagnole n'a pu offrir aucune résistance sérieuse aux attaquants parisiens.