PSG reçoit son trophée de champion de France une heure avant le match contre le Paris FC

Le PSG, officiellement sacré depuis mercredi après une victoire à Lens contre Lens, recevra son trophée de champion de France dimanche lieu chez son voisin le Paris FC, une heure avant le début du match.

Officiellement sacré depuis mercredi avec sa victoire à Lens, le PSG recevra son trophée de champion de France dimanche soir chez son voisin le Paris FC.

La remise du trophée aura lieu une heure avant le coup d'envoi du match, avant l'échauffement. Ce match de la dernière journée de Ligue 1 se déroulera au stade Jean-Bouin, juste à côté du Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont été officiellement sacrés mercredi grâce à leur victoire 2-0 à Lens en match en retard de la 29e journée. Le Paris FC aura également un geste pour féliciter leur adversaire avant le match.

Les négociations ont été menées entre les deux clubs uniquement. La façon de faire de la Ligue de football professionnel a suscité la mécontentement des dirigeants du PFC, qui souhaitaient bien fêter la fin de la saison en ayant le soin de célébrer leur victoire. Le choix de l'horaire de la remise du trophée semble donc avoir été une solution kompromis trouvée pour tous.

Antoine Kombouaré, coach du Paris FC et ancien entraîneur du PSG, a estimé en conférence de presse: 'Je pense surtout qu'il faut que ça se fasse en bonne intelligence.

' On a la chance d'avoir deux clubs qui sont amis, des clubs fraternels. Il faut trouver une solution qui plaise à tout le monde et bien faire les choses. Il faut leur remettre leur trophée.

' Elle ne connaît pas comment ils vont faire, mais il faut trouver une solution. On reçoit quand même le champion. Après, on a un match à jouer





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