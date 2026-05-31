PSG : Impossible de célébrer un match sans basculer dans l'émeute, la mairie du 8e arrondissement demande un 'zéro rassemblement' sur les Champs-Élysées

La mairie du 8e arrondissement de Paris demande un 'zéro rassemblement' sur les Champs-Élysées après les violences survenues samedi soir, à la suite de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions.

La mairie du 8e arrondissement de Paris demande un ' zéro rassemblement ' sur les Champs-Élysées après les violences survenues samedi soir, à la suite de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions.

La mairie estime que les violences multiples contre les forces de l'ordre, les tirs de mortiers contre les policiers et les habitations, les feux de poubelles et de voitures, les dégradations de véhicules de police et les nombreux pillages sont un réquisitoire de l'impuissance publique. La stratégie préventive a atteint ses limites et le concept de 'zéro casse' ne tient plus contre la violence de bandes organisées.

La mairie demande donc à l'État un changement de paradigme : l'interdiction des rassemblements à haut risque. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a estimé que les débordements correspondent à la situation que nous avions prévue et donc anticipée. 283 personnes ont été interpellées à Paris et en région parisienne. 8000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour maintenir l'ordre.

Malgré ces débordements, la fête prévue pour le retour des joueurs et du trophée de la Ligue des champions dans la capitale est maintenue. Elle aura lieu au pied de la tour Eiffel, au Champ-de-Mars, à partir de 16 heures ce dimanche





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