PSG domine Toulouse et s'impose (1-0)

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire (1-0) sur le terrain de Toulouse, grâce à un but de Fabian Ruiz. Luis Enrique a fait tourner son effectif et malgré un rendement mitigé du trio offensif parisien, le PSG a dominé son adversaire.

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire convaincante (1-0) contre Toulouse , en maîtrisant parfaitement le rythme du match. Luis Enrique a profité de l'occasion pour faire tourner son effectif. TOULOUSE , dernière équipe à avoir battu le PSG de Luis Enrique en mai dernier au Parc des Princes (3-1), n'a jamais pu reproduire ce succès.

Avec un trio offensif loin de son potentiel, notamment Zakaria Aboukhlal, rarement dans son rythme optimal, qui a raté deux belles occasions face à Matvey Safonov (27e, 46e), le Toulouse Football Club n'a pas les moyens de rivaliser avec un PSG, même en rotation, même avec un Désiré Doué trop individualiste, un peu perdu dans ses dribbles, et un Khvicha Kvaratskhelia, peu influent. Cependant, Luis Enrique a réussi à réveiller l'appétit de joueurs qui semblaient déjà rassasiés, notamment en Ligue 1. Le changement de joueurs (voir chiffres) entre les matchs de Ligue des champions n'a rien changé à l'état d'esprit parisien, notamment cette volonté de pressing rapide et efficace, de s'imposer haut sur le terrain et d'étouffer ses adversaires. Dans cette configuration, Bradley Barcola a souvent ouvert la défense toulousaine par ses appels tranchants, même si l'efficacité n'était pas au rendez-vous, comme sur ces deux lobs ratés coup sur coup face à Guillaume Restes (37e) qui, blessé à une cuisse, a dû quitter ses partenaires. Fabian Ruiz a profité d'une tête de Pacho détournée par Haug, le gardien remplaçant, sur sa transversale pour marquer le seul but d'une rencontre bien maîtrisée (1-0, 52e). Cela suffisait ce soir pour vaincre des Toulousains trop imprécis techniquement pour rêver en grand. Comme le nombre de titulaires conservés par Luis Enrique entre la soirée de Ligue des champions à Brest et ce rendez-vous en Ligue 1. L'Espagnol avait gardé Barcola, Doué, Fabian Ruiz, le buteur, Pacho et Achraf Hakimi. Vitinha, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont toutefois entrés (63e). À noter que dans ce quintette, seuls Hakimi et Doué ont disputé l'intégralité de la rencontre. Pour le reste, Enrique a largement fait tourner en commençant par le gardien puisque c'est Safonov qui gardait les buts du PSG.





