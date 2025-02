Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire convaincante face au Stade Brestois en barrages de la Ligue des Champions, approchant les huitièmes de finale. Dembélé marque un doublé, tandis que les Brestois manquent de réussite.

PSG a dominé le Stade Brestois mardi soir au stade du Roudourou lors des barrages de la Ligue des champions. L'équipe de Luis Enrique a remporté la victoire avec une supériorité évidente, s'approchant quasiment de la qualification pour les huitièmes de finale. Le meilleur buteur européen en activité depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé , a réalisé un doublé, ajoutant à la puissance offensive du PSG .

Bien que les Brestois aient joué avec courage et mérite, ils ont manqué de réussite, frappant deux fois les montants de Donnarumma. \Le match a été marqué par une concentration de l'équipe parisienne et une bonne coordination offensive. Joao Neves a brillé avec son travail et ses passes inspirées, contribuant significativement aux buts de Dembélé. Barcola, entrant en jeu, a également démontré son talent avec un jeu clinique et précis. Malgré les efforts de Brest, qui ont montré de l'esprit et de la détermination, ils n'ont pas réussi à surmonter la puissance du PSG. Le penalty manqué de Less-Melou a été un tournant décisif, accentuant le déséquilibre du match. \Le retour au score de Brest a été quelque peu atténué par les interventions de Pacho et le manque de réussite des Brestois face à Donnarumma. Le score final de 3 à 0 en faveur du PSG reflète la domination de l'équipe parisienne sur le terrain. Le match a été un spectacle intense, avec des moments de tension et d'excitation. Les supporters de Brest ont démontré leur enthousiasme, malgré la défaite de leur équipe. Le match retour promet d'être un duel passionnant, avec Brest cherchant à inverser la tendance et Paris souhaitant assurer sa qualification pour les huitièmes de finale





