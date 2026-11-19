Le Paris Saint-Germain prépare un contrat historique avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia jusqu'en 2030. Découvrez le plan de renforcement de l'effectif.

Le Paris Saint-Germain est en pleine phase de consolidation stratégique avec une série d'extensions de contrat destinées à ancrer ses stars au Parc des Princes. L'objectif principal est de retenir Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia pour une durée prolongée jusqu'en 2030. Cette initiative vise à sécuriser les performances du double champion d'Europe en titre sur le moyen et long terme. Le club parisien entend ainsi éviter toute fuite de talents clés lors des prochaines saisons.

Détails des contrats Dembélé et Kvaratskhelia jusqu'en 2030

Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia vont signer des contrats les liant au club jusqu'en 2030. Ces deux joueurs représentent des piliers offensifs majeurs pour la direction sportive du Paris Saint-Germain. La structure de l'accord garantit leur présence sur le terrain pendant plusieurs années supplémentaires. Cette mesure apporte une stabilité inédite au collectif professionnel de la capitale.

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La prolongation de ces deux internationaux confirme la volonté du club de maintenir son hegemonie sportive. Elle permet également de valoriser le patrimoine sportif lors des compétitions européennes. Les supporters peuvent ainsi s'assurer que leurs idoles resteront visibles pendant de nombreuses saisons. C'est un signal fort d'ambition pour l'ensemble de la fédération et des partenaires.

Arrivées imminentes de Doué et Safonov pour 2032

Le Paris Saint-Germain prépare également des extensions pour Désiré Doué et Matvey Safonov jusqu'en 2032. Ces deux jeunes talents doivent officialiser leur nouveau statut dans les prochains jours. Matvey Safonov, gardien de but prometteur, rejoint cette vague de renforcement structurel. Désiré Doué apporte une perspective jeune et dynamique à l'effectif professionnel.

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La signature de contrats jusqu'en 2032 pour ces joueurs représente un investissement à long terme. Cela permet au club de développer son centre de formation et ses acquisitions. Les dirigeants souhaitent ainsi créer une continuité entre les nouveaux venus et les vétérans. Cette stratégie vise à bâtir une équipe cohérente et compétitive durablement.

Marquinhos et Hakimi ciblés pour de nouveaux baux

Marquinhos est également visé par une prolongation pour rester jusqu'en 2028 au sein du club. Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Nuno Mendes seront sollicités pour de nouveaux contrats. Ces signatures sont prévues pour une durée s'étendant jusqu'en 2032. Cette cohorte de joueurs forme le noyau dur du projet sportif actuel.

La rétention de Marquinhos jusqu'en 2028 assure une continuité défensive et un leadership au vestiaire. Achraf Hakimi et Nuno Mendes offriront de la profondeur sur les côtés du terrain. Warren Zaïre-Emery et Vitinha stabiliseront le milieu de jeu pour les années à venir. Le Paris Saint-Germain prépare ainsi un effectif complet et équilibré pour les défis futurs.