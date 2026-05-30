PSG champion d'Europe : l'émotion de Daniel Riolo et les réactions de l'After Foot

Le PSG remporte à nouveau le titre de champion d'Europe, suscitant des réactions enthousiastes des consultants de l'After Foot. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tourre et Emmanuel Petit analysent cette victoire historique et la transformation du club.

Le Paris Saint-Germain est de nouveau champion d'Europe ! Une victoire qui suscite une émotion immense chez les observateurs et les supporters. Daniel Riolo , consultant emblématique de l'émission l' After Foot , confie que ce sacre est encore plus fort que celui de la saison dernière.

Selon lui, la progression du club sur le plan sportif et extra-sportif est impressionnante. Florent Gautreau, autre figure de l'After, salue la qualité exceptionnelle du collectif parisien, mettant en avant la solidarité et la maîtrise tactique déployées tout au long de la compétition. Jean-Louis Tourre et Emmanuel Petit rappellent quant à eux la portée historique de cette victoire : le PSG inscrit son nom au palmarès européen pour la deuxième fois consécutive, un exploit rare dans le football moderne.

Cette performance confirme la domination du club sur la scène continentale et témoigne de la réussite du projet sportif impulsé depuis plusieurs années. Les anciens joueurs du PSG, invités sur le plateau de l'After, ne tarissent pas d'éloges. Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traoré sont revenus sur les moments clés de la saison et ont souligné l'importance de la cohésion d'équipe.

Pour Daniel Riolo, la transformation du club va bien au-delà du terrain : elle concerne l'état d'esprit, la gestion des talents et la capacité à rebondir après les échecs. Il estime que le PSG a enfin trouvé la recette pour allier spectacle et résultats. Au-delà des analyses techniques, cette victoire ravive la passion des supporters et renforce la place du PSG parmi les géants du football européen.

Les débats dans l'After Foot, qui fête cette saison ses 20 ans, sont animés par des chroniqueurs de renom comme Gilbert Brisbois, Carine Galli ou Jérôme Rothen. L'émission, diffusée chaque soir, propose des retours en profondeur sur les matchs et des interviews exclusives. Cette consécration européenne du PSG est un sujet qui continuera d'alimenter les discussions pendant de nombreuses semaines, tant les implications pour le club et le football français sont considérables





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