PSG champion d'Europe 2026 : Paris en fête, entre joie et excès

Paris a célébré le sacre du PSG en Ligue des champions avec une grande fête populaire, malgré quelques incidents. Le club s'engage à rembourser les dégâts.

Paris , la plus belle avenue du monde, a encore vécu une soirée d'ivresse. Une nuit qui la laisse en gueule de bois, entre le souvenir d'une belle fête populaire avec plus de 20 000 personnes et les stigmates d'excès évitables.

Quelques heures avant, comme il y a un an presque jour pour jour, Paris, Ville Lumière, s'est embrasée de plein feux. Après 120 minutes de tension et de stress, à attendre l'étincelle d'ouverture de Khvicha Kvaratskhelia, des dizaines de milliers de supporters du PSG ont déferlé aux quatre coins de la capitale pour célébrer leur deuxième étoile.

À bonne distance de leurs héros, en pleine communion à Budapest, ils ont offert un show pyrotechnique démentiel, à base de fumigènes, de feux d'artifice et de mortiers. La victoire en Ligue des champions a provoqué une explosion de joie collective qui a envahi les rues de la capitale. Les supporters, venus de tous les quartiers, ont convergé vers les Champs-Élysées et le Champ-de-Mars, transformés en merveilleux théâtres de liesse populaire.

Les images de milliers de fans brandissant des drapeaux, chantant à tue-tête et illuminant le ciel de leurs feux de Bengale ont marqué une nuit inoubliable. Cependant, cette fête n'a pas été sans heurts. Des incidents ont été signalés, notamment des dégradations et des tirs de mortiers qui ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité. Les autorités ont dû intervenir pour canaliser la foule et éviter des débordements plus graves.

Le club, conscient des dégâts potentiels, a pris l'engagement de rembourser les éventuels dommages causés au Champ-de-Mars lors des célébrations. Cette promesse vise à apaiser les tensions avec les riverains et les autorités municipales.

Par ailleurs, la fête s'est prolongée bien au-delà des frontières françaises. À Budapest, où l'équipe avait joué la finale, les joueurs ont partagé leur bonheur avec la diaspora parisienne. Dans le monde entier, des rassemblements de supporters ont eu lieu, de New York à Tokyo, témoignant de la portée universelle de ce sacre. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a exprimé sa fierté et sa gratitude, évoquant un moment historique pour le football français.

Ce titre européen, le deuxième pour le PSG, consacre une décennie de travail et d'investissements, plaçant définitivement le club parmi les géants du football continental





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