PSG-Brest : Des Rencontres animées mais difficiles pour Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain se déplacera en Bretagne mardi pour affronter le Stade Brestois en Ligue des Champions. Bien que le contexte soit différent d'un match de championnat, certains éléments restent similaires. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, reconnaît la difficulté que représentent les Bretons et met en garde son équipe contre tout excès de confiance.

Le Paris Saint-Germain effectuera un déplacement en Bretagne mardi, mais l'événement n'est ni une rencontre de Ligue 1 ni de Coupe de France. À première vue, quelques indices facilement reconnaissables, comme l'identité visuelle de la Ligue des champions omniprésente dans le stade, le Roudourou, bastion du Stade Brest ois pour cette compétition européenne cette saison, permettent de distinguer ce match.

Même Nuno Mendes a du mal à voir une différence entre jouer contre Brest en championnat et les affronter en C1. « Cela va changer parce que c'est un match de Ligue des champions, et aussi parce que le terrain n'est pas très bon », déclarait le Portugais en conférence de presse d'avant-match. Luis Enrique ajoute un élément important: la dimension aller-retour. « Une confrontation de Ligue des champions, ce sont deux matchs de 90 minutes. » Merci pour le rappel, c'est gentil. Cela porte la différence à quatre, auxquelles on peut ajouter une cinquième avec l'hymne mythique de la compétition, capable de galvaniser même le plus apathique des soldats. Ah, oui, il y aura aussi des blagues enfantines de Micah Richards sous le regard accusateur de Kate Abdo et un Thierry Henry sur le point de s'éclater de rire. Ça fait six. On s'arrête là.Les matchs Brest-PSG sont « animés » pour les spectateurs, mais difficiles pour Luis Enrique. Pour le reste, il s'agira d'un match de football entre un PSG en pleine forme et logiquement favori, et un outsider brestois craint comme la peste par Luis Enrique, qui balaie d'emblée tout excès de confiance. « Il n'y en aura pas. » L'entraîneur espagnol a du respect pour le parcours des Bretons et la capacité des joueurs d'Eric Roy à dynamiter les défenses. Il reconnaît également une victoire « exagérée » lors du dernier affrontement (victoire 5-2) par rapport à l'évolution du match. « Les PSG-Brest sont animés et intéressants pour le spectateur et les journalistes. Pour nous, ce sont des matchs où il y a des choses à améliorer. Ils ont été difficiles à domicile et à l'extérieur. Peu importe l'avantage que tu as dans un match, ils sont capables de marquer deux buts en deux minutes. C'est une équipe très bien construite. Ils sont bons offensivement et défensivement, également sur les deuxième ballons. Ils te posent des problèmes, ce ne sera en rien un match facile. »Bref, le PSG affrontera Brest à deux reprises. Et il y a de fortes chances que ces deux matchs ressemblent à tous les autres.





