PSG-Arsenal : la finale de la Ligue des champions en direct

Le Paris Saint-Germain affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens visent un deuxième sacre, tandis que les Gunners espèrent un premier titre. Suivez le match en direct.

Le Paris Saint-Germain et Arsenal s'affrontent ce samedi 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest en finale de la Ligue des champions. Tenant du titre, le PSG ambitionne de devenir le premier club français à remporter deux fois le trophée européen.

L'an passé, les Parisiens avaient dominé l'Inter Milan sur le score sans appel de 5-0. Cette année, ils se mesurent à des Gunners d'Arlington qui viennent de décrocher le championnat d'Angleterre après vingt-deux ans d'attente, un titre qui les libère d'un grand poids avant ce rendez-vous historique. Le match s'annonce électrique, tant les deux équipes ont montré une forme étincelante tout au long de la campagne.

Côté parisien, Luis Enrique a pu compter sur les retours en forme d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, tous deux pressentis titulaires. Khvicha Kvaratskhelia, auteur de dix buts et six passes décisives dans la compétition, sera également de la partie. Le dispositif tactique du PSG repose sur une attaque rapide et une défense solide, avec Marquinhos en chef de file. En face, Arsenal se présente avec une équipe jeune et talentueuse, menée par Bukayo Saka et Martin Odegaard.

Les Gunners, qui n'ont plus goûté à une finale de C1 depuis leur défaite face à Barcelone en 2006 (1-2), espèrent cette fois soulever le trophée. La sécurité est au cœur des préoccupations. Les autorités hongroises ont mis en place un dispositif important autour de la Puskás Aréna et dans la fan zone de la place des Héros, où une réplique gonflable géante du trophée a été installée.

Les supporters des deux camps sont attendus en nombre, et des mesures strictes ont été prises pour éviter tout débordement. Ce match représente bien plus qu'une simple finale : c'est un test pour le football français, qui n'a jamais vu un de ses clubs gagner la Ligue des champions deux fois. Le PSG a l'occasion d'entrer dans l'histoire, tandis qu'Arsenal cherche à renouer avec la gloire européenne après vingt ans de disette.

Le coup d'envoi sera donné à 21 heures, et le monde entier aura les yeux rivés sur Budapest





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