PSG : 416 interpellations après des débordements jugés inacceptables lors des célébrations

La victoire du PSG en Ligue des champions a été marquée par des violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur annonce 416 interpellations, dont 283 à Paris, et dénonce des actes inacceptables. Sept policiers blessés, des pillages dans plusieurs villes.

La victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a été entachée par de graves incidents à Paris et dans d'autres villes françaises. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé que 416 personnes ont été interpellées, dont 283 dans l'agglomération parisienne, lors des célébrations qui ont dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre.

Dans la capitale, des milliers de supporters s'étaient rassemblés sur la place du Trocadéro, face à la tour Eiffel, pour fêter le titre européen obtenu par le club de la capitale. Mais rapidement, des débordements ont éclaté, avec des tirs de mortiers, des feux d'artifice et des jets de projectiles sur les policiers. Le ministre a qualifié ces débordements d'absolument inacceptables, soulignant que sept policiers ont été blessés, dont un grièvement à Agen avec un traumatisme crânien.

Les incidents ne se sont pas limités à Paris. Dans une quinzaine de villes françaises, des scènes de pillage et de violence ont été signalées, notamment à Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Grenoble. À Reims, le maire Arnaud Robinet a fait état de quelques interpellations sur les réseaux sociaux.

La préfecture de police de Paris a indiqué avoir saisi 24 torches et une centaine de mortiers, et que six véhicules ainsi que deux commerces ont été dégradés, dont une boulangerie et un restaurant près de la porte de Saint-Cloud. Une journaliste de l'AFP a observé des tirs de feux d'artifice continus et des jeunes grimpant sur un camion de pompiers. Quatre tentatives de blocage du périphérique ont été rapidement neutralisées par les forces de l'ordre.

Près du Parc des Princes, environ 150 personnes ont tenté de forcer une entrée du stade, mais la police a réussi à les repousser. Plus tard, des heurts ont éclaté entre policiers et supporteurs à la porte de Saint-Cloud, avec des mortiers lancés contre les forces de l'ordre qui ont riposté par des gaz lacrymogènes. Des témoins interrogés par RTL ont raconté leur peur, se réfugiant sous un porche ou restant coincés dans leur quartier.

Le dispositif de sécurité était exceptionnel, avec 22 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8 000 à Paris. Plusieurs lignes de transports en commun ont été interrompues pour garantir la sécurité. L'année précédente, lors d'une victoire similaire, 5 400 policiers avaient été déployés et 563 interpellations avaient eu lieu. Une parade des joueurs est prévue dans l'après-midi au Champ-de-Mars





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