PS5 : Un nouveau record de ventes et une expansion de la base de joueurs

Dernier trimestre 2024 a été particulièrement prospère pour Sony Interactive Entertainment (SIE). Avec 9,5 millions de consoles PS5 écoulées au cours de cette période, la firme japonaise a établi un nouveau record. Ce succès permet à la PlayStation 5 d'atteindre le chiffre impressionnant de 75 millions d'unités vendues depuis son lancement en 2020.

Une performance d'autant plus remarquable qu'elle inclut les ventes de la PS5 Pro, même si Sony reste discret sur la répartition exacte entre les différents modèles. \L'analyse des données révèle un détail particulièrement intéressant : 42 % des nouvelles ventes proviennent de nouveaux utilisateurs, n'ayant jamais possédé de console PlayStation auparavant. Sony a donc réussi à élargir sa base de joueurs, au-delà de sa communauté traditionnelle. La transition progressive des joueurs PS4 vers la PS5 continue de s'opérer, avec environ 50 % des utilisateurs actifs mensuels encore sur l'ancienne génération. Il y a donc encore un potentiel de croissance significatif pour les années à venir.





