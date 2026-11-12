Proviseurs en grève : colère massive après deux mois de violences lycéennes

Les proviseurs se mobilisent massivement contre les violences lycéennes. 81 blessés et épuisement psychologique provoquent une mobilisation inédite depuis 2006.

Les chefs d'établissement scolaires français ont rompu le silence après près de deux mois de mobilisation lycéenne intense pour exprimer leur colère et leur épuisement. Vendredi, les proviseurs sont appelés à se rassembler dans plusieurs villes de France, une démonstration de force inhabituelle qui révèle un profond malaise au sein de cette profession. Le mouvement vise à dénoncer les agressions massives subies depuis le début du conflit social.

Une mobilisation inédite depuis 2006

Cette mobilisation marque un tournant historique pour les personnels de direction, car la dernière action nationale comparable remonte à l'année 2006. Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa et proviseur du lycée Saint-Louis de Paris, précise que des rassemblements seront organisés dans de nombreux endroits en France. À Paris, la rencontre est fixée devant le Collège de France à 15h00. Dans l'académie d'Aix-Marseille, le rendez-vous a lieu devant le rectorat à Aix-en-Provence. Nantes et Laval organisent également plusieurs points de rassemblement.

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Bilan alarmant et risques psychosociaux

Le bilan humain de cette période est particulièrement lourd et justifie cette montée au créneau. Depuis le début du mouvement en mi-septembre, 81 chefs d'établissement et adjoints ont été blessés lors d'incidents. La fréquence des agressions reste quotidienne, avec quasiment un blessé par jour du côté des personnels de direction. Audrey Monchâtre, membre du SNPDEN-Unsa Paris, rapporte avoir été visée trois fois par des tirs de mortier d'artifice. Bien que ses blessures physiques soient légères, elle souligne l'impact invisible des risques psychosociaux qui pèsent sur chaque chef d'établissement.

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Épuisement professionnel et demandes de mutation

L'état de fatigue est décrit comme absolu et profondément altérant la vie privée des proviseurs. Audrey Monchâtre confie souffrir d'hypervigilance permanente, de troubles du sommeil et de larmes quotidiennes. Une collègue anonyme, dont l'adjoint a obtenu un arrêt maladie, décrit également un état d'épuisement total. Selon Bruno Bobkiewicz, une cinquantaine de chefs d'établissement ont déjà engagé des démarches pour demander une mutation. Cette situation pourrait nuire à l'attractivité du métier de proviseur à quelques semaines des concours de recrutement.

Réaction gouvernementale et judiciarisation

Le ministère de l'Éducation réagit fermement à cette crise sécuritaire. Édouard Geffray, ministre de l'Éducation, a annoncé une judiciarisation systématique des actes de violence visant les personnels et leurs supposés complices. Il dénonce des violences débridées et rappelle que la République ne tolère pas l'impunité. Les représentants des chefs d'établissements seront reçus au ministère en fin de journée pour tenter de désamorcer la crise. Le syndicat estime que les violences nuisent à la crédibilité des revendications lycéennes.