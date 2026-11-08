Provins : la Maison Stella Cadente ouvre le salon de thé " Il était une fois "

La Maison Stella Cadente ouvre à Provins le salon de thé " Il était une fois ", avec des gourmandises faites maison, des boissons chaudes et froides et un service de 14h à 18h.

À Provins, en Seine-et-Marne, la Maison Stella Cadente a ouvert le salon de thé " Il était une fois ", installé à deux pas du cœur de la cité médiévale de Provins. Ce nouvel espace propose une carte de gourmandises sucrées ainsi qu'une sélection de boissons chaudes et froides, et la Maison Stella Cadente en fait un lieu ouvert au public sans obligation de séjour.

L'accès au salon de thé se fait par le parc de l'établissement. Il n'est pas nécessaire d'avoir réservé une chambre dans la maison pour venir s'y installer, ce qui permet aux visiteurs de la cité de profiter de la pause l'après-midi.

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Une carte sucrée et des boissons faites maison

La carte du salon de thé Stella Cadente à Provins associe des gourmandises sucrées à un choix de boissons chaudes et froides. La gérante, Vanessa Thuin, précise que l'ensemble des préparations est fait maison et réalisé avec des produits locaux.

Parmi les spécialités servies avec le thé, le scone à la confiture à la rose a été présenté lors de la visite. La maison propose aussi plusieurs recettes autour de la rose de Provins, une manière de rattacher la carte à la ville qui accueille l'établissement.

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Horaires, tarifs et service dans le jardin

Le salon de thé Il était une fois est ouvert tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le dimanche et le lundi. Les clients doivent donc prévoir leur venue pendant ces créneaux horaires pour profiter de la carte.

Les tarifs communiqués par la Maison Stella Cadente sont de 2 euros pour un expresso, de 4,80 euros pour un thé et de 6,50 euros pour un cake au citron. Lorsque le temps le permet, le thé et ses gourmandises peuvent aussi être servis dans le jardin de la maison, à Provins.

Une parenthèse enchantée au cœur de Provins

La Maison Stella Cadente présente son salon de thé comme une parenthèse autour de mets fins et parfumés, dans l'écrin de la cité médiévale de Provins. Vanessa Thuin décrit une offre pensée pour prendre le temps, avec des produits maison et une attention portée à chaque détail.

Lors de l'entrée par le parc, la maison se dévoile progressivement sous les yeux du visiteur, baignée par le soleil de la journée. Les photographies illustrant cette présentation ont été transmises à la RSM77, qui a relayé l'ouverture de ce salon de thé dans la cité seine-et-marnaise.