Provence Rugby s'impose de manière spectaculaire à Mont-de-Marsan

Provence Rugby a décroché une victoire inattendue et précieuse à Mont-de-Marsan, après un match intense et mouvementé qui s'est conclut dans les arrêts de jeu.

Enfin ! Après tant de désillusions à l'extérieur cette saison, Provence Rugby s'est vengé en allant chercher une nouvelle victoire - la deuxième seulement - à Mont-de-Marsan dans les arrêts de jeu (37-44) ce jeudi soir. Un succès qui plus est bonifié après 80 minutes de folie ! « Le plus important, c'est le bonheur collectif d'avoir su chercher cette victoire », expliquait Leo Drouet. « C'est un match qui récompense aussi tous nos efforts dans la semaine et sur ce match ».

Même sentiment pour Adrien Lapégue, l'ailier aixois qui a inscrit son 11e essai cette saison au bout du temps additionnel alors que les deux formations étaient encore à égalité 37-37. « C'est une très belle soirée », analysait à chaud le marqueur en série aixois. « Dans ma tête, j'étais prêt à râler en rentrant au vestiaire car je ne m'attendais pas à cette issue. C'était un match de chiens. Mont-de-Marsan a eu énormément de réussite sur les ballons de turn-over, après, nous avons été pragmatiques en scorant sur nos moindres occasions. La dernière action ? Nadir (Bouhedjeur) joue bien le coup, je marque à la fin. C'est une énorme récompense pour l'équipe ». Bousculés en début de match (12-3), les Aixois ont été sanglants en basculant en tête à la pause (18-22), après trois essais consécutifs. La suite était du même calibre même si Provence Rugby aurait dû plier la rencontre plus tôt avec 10 longueurs d'avance à l'heure de jeu (24-34). Mais il était dit que cette fois-ci, Aix n'allait pas craquer comme souvent les hommes de Mauricio Reggiardo l'ont fait cette année. À 37-37, une action folle de plus de trois minutes finissait dans l'en-but comme un bouquet final à cette soirée de fous





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Provence Rugby Mont-De-Marsan Victoire TOP 14 Match D'essai

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rugby Pro D2 : Aurillac - Mont-de-Marsan reporté au 30 janvierLe match de rugby de la 17e journée de Pro D2 entre Aurillac et Mont-de-Marsan, initialement prévu le 17 janvier, a été reporté à cause d'un terrain gelé. La rencontre aura lieu le 30 janvier à 18 h 45 au stade Jean-Alric d'Aurillac.

Lire la suite »

Mont-de-Marsan : comment l’IUT accompagne ses étudiants sportifs de haut niveauLa réussite de Raphaël Darquier, sélectionné en équipe de France U20 de rugby, est une belle « fierté » pour l’établissement, qui veut permettre à ses étudiants de ne pas avoir à choisir entre enseignement et carrière sportive

Lire la suite »

Maxime Mathy, prêt pour son baptême de feu à Mont-de-MarsanMaxime Mathy, joueur du SU Agen, se prépare pour sa première titularisation de la saison face à Mont-de-Marsan. Le joueur revient après une longue période d'absence et explique ses états d'esprit, son analyse de la situation de la Pro D2 et les nouvelles règles qui s'appliquent cette saison.

Lire la suite »

Mont-de-Marsan : à la découverte de l’escrime, « sport de gentlemen » pour petits et grandsSi elle n’a pas pu surfer sur la vague d’engouement des Jeux olympiques de Paris, la section escrime de l’Étoile sportive montoise compte bien profiter de sa nouvelle salle pour séduire de futurs tireurs

Lire la suite »

Landes : la production du téléfilm « Meurtres à Mont-de-Marsan » cherche des figurantsFléchette Production est à la recherche d’une centaine de figurants en tout genre. Le tournage est prévu entre février et mars

Lire la suite »

Mont-de-Marsan : un impressionnant incendie en plein centre-ville, une personne en garde à vueLe sinistre s’est déclaré dans un bâtiment de la place Pancaut. Les flammes ont percé le toit de l’immeuble. Dans la foulée, un homme a été interpellé

Lire la suite »