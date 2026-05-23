Provence Rugby make it to the semi-finals with Caleb Muntz's try

French amateur club Provence Rugby has secured their place in the semi-finals of the Pro D2 Championship following a comprehensive victory over Brive. Caleb Muntz scored a try to open the scoring for his team, with Nairotti Vaseiro providing the conversion. While Brive put up a good fight, they were unable to prevent the outcome.

Caleb Muntz a ouvert la route des demi-finales en inscrivant le premier des cinq essais aixois. Sous le regard de Fabien Galthié , Provence Rugby a confirmé sa fin de saison dynamique.

Le manager de l'équipe de France est venu soutenir son fils, Mathis, le demi de mêlée de Brive. Il a finalement assisté à une démonstration de force des joueurs de Philippe Saint- André. Si les Aixois ont concédé le premier essai de la rencontre, alors qu’ils n’étaient que treize sur le pré suite à deux cartons jaunes, ils ont rapidement repris le contrôle grâce à un coup d’accélérateur ponctué d’un essai de Caleb Muntz.

Par la suite, il n’y aura plus qu’une équipe à pratiquer un rugby cohérent. Les Aixois récitaient leurs gammes, face à des Corréziens sans inspiration et parant souvent au plus pressé. Avec Adrien Lapègue en jambes, Provence Rugby se dirigeait vers une qualification sans trop forcer. L'ailier est privé d’un premier essai en tout début de rencontre.

Avant de s’offrir un doublé qui lui permettait d'atteindre la barre des cinquante réalisations sous les couleurs aixoises... [Same content as the original text with formatting removed





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