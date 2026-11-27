Provence Rugby renverse Montauban 48-18 grâce à une seconde mi-temps dominante, conservant sa place de deuxième du Pro D2 à un point d'Oyonnax.

Provence Rugby a confirmé sa position de dauphin du championnat Pro D2 en dominant largement Montauban sur le score de 48 à 18. Cette victoire cruciale permet aux Aixois de conserver leur deuxième place au classement, restant à seulement un point du leader, Oyonnax. La performance du club a marqué les esprits par son intensity, notamment lors de la seconde mi-temps où la domination a été totale et sans appel pour les spectateurs du stade Maurice-David.

Un démarrage difficile pour Provence Rugby

Le match a commencé sous les meilleurs auspices pour les visiteurs de Montauban, qui ont pris une avance solide de 8 à 0 après dix-sept minutes de jeu. Provence Rugby a rencontré des difficultés pour s'installer dans le rythme et a dû remettre de l'ordre dans ses rangs. L'équipe de Philippe Saint-André a réussi à inverser la tendance en fin de première période, s'imposant à la pause sur le score de 17 à 11. Cette relance a permis de stabiliser le jeu avant l'heure de repos, bien que la rencontre ne soit pas encore acquise.

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La révolte d'une équipe déchaînée

La reprise a été marquée par une erreur critique de Coville sur un coup de pied de renvoi, offrant un essai improbable à Montauban qui menait à 18 à 17. Cependant, cette situation a provoqué une réaction immédiate et brutale de la part des joueurs d'Aix. Entre la 49e et la 55e minute, Provence a inscrit six points d'affilée, réalisant un score de 26 à 0 dans cette courte période pour basculer définitivement le match en sa faveur. Cette séquence a lancé un rouleau compresseur qui n'a cessé de s'intensifier tout au long de la seconde partie du temps réglementaire.

Une domination totale à Maurice-David

La seconde mi-temps a été unidirectionnelle, avec Provence Rugby écrasant sa rivalité sur le synthétique du stade. La foule du stade Maurice-David, rempli jusqu'à la dernière place pour cette 43e édition consécutive, a assisté à un spectacle de haute volée. Les joueurs ont montré une glaceur efficacité, punissant chaque erreur adverse et capitalisant sur leur momentum. Cette prestation a permis d'obtenir le bonus offensif, essentiel pour consolider leur position dans le classement du Pro D2.

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L'impact de Malo Suta sur la rencontre

La présence de Malo Suta, revenu des terrains après une longue absence, a marqué les esprits des支持ateurs. Son engagement et sa physique ont joué un rôle déterminant dans l'explosion offensive de l'équipe. Les images de sa contribution sont restées gravées dans la mémoire du public aixois, symbolisant la résilience et la force du collectif. Cette performance individuelle et collective a scellé le sort de la rencontre, transformant une partie potentiellement fragile en une victoire confortable.

Conséquences pour le championnat Pro D2

Ce succès place désormais Provence Rugby en position stratégique pour la suite de la saison. À un point d'Oyonnax, le maintien de cette deuxième place est crucial pour les objectifs de playoffs. La régularité de la formation, soutenue par l'expérience de Philippe Saint-André, est un atout majeur. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour vérifier si cette dynamique peut être maintenue face à des adversaires tout aussi ambitieux, avec cette victoire servant de témoin de leur ambition.