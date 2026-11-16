François de Canson annonce une hausse significative des subventions régionales à destination des communes en 2027. Un budget passant de 90 à 140 millions d'euros pour soutenir les territoires.

François de Canson, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a révélé lors d'une visite officielle à Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le lundi 16 novembre 2026, une augmentation majeure des dotations financières allouées aux communes. Cette annonce intervient au cœur d'une stratégie visant à renforcer l'accompagnement des collectivités locales et à assurer une présence accrue sur les territoires ruraux.

Augmentation du budget communal en 2027

Le montant total des subventions destinées aux communes par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur passera de 90 millions d'euros à 140 millions d'euros pour l'année 2027. Cette hausse représente une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros, témoignant de la volonté affichée par l'exécutif régional d'investir massivement dans le soutien direct aux budgets locaux et à leur autonomie opérationnelle.

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Visite stratégique et politique des territoires

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une visite de deux jours à l'attention des zones rurales, débutée la veille dans les Hautes-Alpes avant de se poursuivre à Forcalquier. Au sein de la Distillerie de Provence, François de Canson a affirmé son intention de mener une politique des territoires ambitieuse. La présence de Davide Gehant, maire et troisième vice-président de la Région chargé de l'aménagement du territoire, a souligné l'importance de l'axe collaboratif dans cette nouvelle orientation budgétaire.

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Réactions des élus et soutien institutionnel

Davide Gehant, qui préside également l'assemblée des maires des Alpes-de-Haute-Provence, a salué cette démarche comme une preuve de l'engagement de la Région à s'appuyer sur ses vice-présidents et sur la force du collectif territorial. Il a promis de dénoncer les injonctions contradictoires qui pèsent souvent sur les collectivités, affirmant que cette visite concrétise la volonté de mettre en place un partenariat plus solide entre l'échelon régional et les mairies pour faciliter la gestion quotidienne des services publics locaux.