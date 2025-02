Proton Wallet: Un Portefeuille Bitcoin Privé et Simplifier

Proton, célèbre pour ses services VPN et de messagerie sécurisés, lance son portefeuille Bitcoin en auto-gestion au grand public. Proton Wallet se différencie par sa forte sécurité, son interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités innovantes telles que l'envoi de Bitcoin via e-mail.

Proton , connu pour son VPN et son service de messagerie chiffrée, a lancé une phase de test pour son portefeuille Bitcoin en auto-gestion cet été. Ce portefeuille est désormais ouvert au grand public. Cette nouvelle offre vise à simplifier la détention et les transactions en Bitcoin , tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de confidentialité .

Après avoir recueilli les retours de quelque 100 000 testeurs, Proton étend ainsi son expertise en matière de chiffrement, d'abord avec son Drive et son gestionnaire de mots de passe et désormais au domaine des cryptomonnaies. \Proton Wallet se distingue par son approche axée sur la sécurité des utilisateurs. Contrairement aux plateformes d'échange centralisées, ce portefeuille en auto-gestion donne aux utilisateurs le contrôle total de leurs clés de cryptage. Le service utilise un chiffrement de bout en bout, similaire à celui employé par Proton Mail. Les données des utilisateurs, telles que l'historique des transactions et les soldes, sont chiffrées directement sur leurs appareils. Cela signifie que seul l'utilisateur peut accéder à ses Bitcoins, Proton n'ayant aucun moyen de déverrouiller cet espace sécurisé. En cas de perte d'accès au service Proton, les utilisateurs peuvent toujours récupérer leurs Bitcoins grâce à une phrase de 12 mots. Cette fonctionnalité permet d'importer les fonds sur n'importe quel autre portefeuille compatible.\Proton Wallet introduit plusieurs fonctionnalités innovantes pour démocratiser l'usage du Bitcoin. On note surtout la possibilité d'envoyer des Bitcoins via e-mail, une première mondiale selon l'éditeur. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions en utilisant simplement l'adresse e-mail du destinataire, même s'il ne s'agit pas d'une adresse Proton Mail. Proton Wallet améliore automatiquement la confidentialité de Bitcoin en faisant tourner les adresses Bitcoin à chaque fois qu'un utilisateur reçoit des Bitcoins d'une nouvelle personne, ce qui permet d'éviter que des transactions ne soient facilement reliées. Le portefeuille ne permet pour l'heure que de gérer du Bitcoin, mais l'entreprise prévoit de rajouter la prise en charge d'autres crypto-monnaies. Proton Wallet est disponible sur iOS, Android et sur le Web. Ajoutons que son code source est ouvert, permettant à quiconque de vérifier et d'auditer les mécanismes de sécurité mis en place





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Proton Bitcoin Portefeuille Sécurité Confidentialité Chiffrement Cryptomonnaie Blockchain

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Taper les narcotrafiquants au portefeuille' : quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement ?Une proposition de loi transpartisane qui porte sur la lutte contre le narcotrafic est examinée au Sénat, mardi 28 janvier. L'objectif du texte, porté par des parlementaires de droite comme de gauche, est de 'sortir la France du piège du narcotrafic'.

Lire la suite »

Au Sénat, une loi pour « frapper au portefeuille » les trafiquants de drogue« Sortir la France du piège du narcotrafic. » Tel est l’objectif de la proposition de loi transpartisane qui arrive ce mardi 28 janvier au Sénat. Le texte vise notamment à renforcer la lutte contre le blanchiment et à s’attaquer aux avoirs financiers des criminels.

Lire la suite »

3 actions de leaders du marché massivement sous-évaluées pour dynamiser votre portefeuilleAnalyse des marchés de Actions par Investing.com (Jesse Cohen) couverture: Exxon Mobil Corp, Wells Fargo & Company, Futures pétrole brut WTI, Futures gaz naturel. Lisez l'article de Investing.com (Jesse Cohen) relatif aux marchés de sur Investing.com.

Lire la suite »

Le Portefeuille des Français Va-t-il Pouvoir Respirer ?L'Insee a publié un indice des prix à la consommation, indiquant un ralentissement de l'inflation à 2%. Cependant, certains produits, comme l'huile d'olive et le chocolat, ont vu leur prix augmenter fortement en raison de facteurs comme la sécheresse et la flambée des prix du cacao. D'autres produits, comme les fruits surgelés et les combustibles, ont connu des baisses de prix.

Lire la suite »

pCloud, Proton Drive, NordLocker : quel est le plus sécurisé ?Et si 2025 commençait sous le signe de la sécurité ? Cela pourrait notamment commencer par votre service de stockage en ligne. Il existe pléthore de solutions, c'est la raison pour laquelle nous les avons passées au crible. Il devient alors plus facile de savoir quel service correspond le mieux à vos besoins.

Lire la suite »

Alliez protection et rapidité avec Proton VPN, 64 % de réduction à saisirBesoin de tranquillité en ligne ? Proton VPN vous offre une protection haut de gamme à prix réduit. À seulement 3,59 € par mois sur deux ans, vous bénéficiez d’une sécurité renforcée, d’une connexion ultra-rapide et d’une liberté totale pour naviguer où bon vous semble.

Lire la suite »