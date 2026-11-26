Proton AG lance une offre Black Friday 2026 pour Proton VPN Plus avec -75 % de réduction pour 2 ans. Découvrez les fonctionnalités NetShield et Stealth pour maximiser votre confidentialité.

Proton AG met fin cette semaine à son offre exclusive de Black Friday 2026 pour la suite Proton VPN Plus. Cette opportunité commerciale exceptionnelle permet d'obtenir une réduction massive de -75 % sur un abonnement de deux ans. Il ne reste que quelques heures aux utilisateurs pour activer cette remise avant sa fermeture définitive. Cette promotion s'adresse aux particuliers et professionnels souhaitant renforcer leur cyber confidentialité au quotidien sans payer le prix fort du tarif standard.

Architecture intuitive et configuration multi-profil

L'application Proton VPN se distingue par sa dimension intuitive, facilitant l'intégration rapide sur les appareils connectés. Sur Windows, la prise en main est particulièrement efficace grâce à la possibilité de définir une connexion automatique. Chaque utilisateur peut créer plusieurs profils distincts en y associant un nom, un code couleur et un usage spécifique. La géolocalisation de serveur par défaut et le protocole choisi sont personnalisables à volonté pour s'adapter aux besoins précis de navigation.

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Le service fournit une adresse IP et une géolocalisation de substitution avant chaque session en ligne. Cette mécanisme empêche les tiers d'associer vos véritables données personnelles à votre appareil physique. La compatibilité s'étend également aux smartphones sous Android comme sous iOS, garantissant une protection mobile cohérente. Cette polyvalence technique assure une sécurité renforcée que ce soit depuis le domicile ou lors de déplacements professionnels.

Fonctionnalités avancées NetShield et Stealth

Proton VPN Plus intègre NetShield pour bloquer automatiquement les domaines malveillants, les publicités intrusives et les traqueurs en ligne. Pour les sessions de streaming ou de gaming, le protocole Stealth développé par Proton AG offre une connexion stable et rapide. Cette technologie contourne efficacement les restrictions réseau tout en préservant la latence. Le VPN Accelerator est activable pour limiter les ralentissements sur les connexions lointaines vers des destinations comme le Japon.

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Performance réelle et limites techniques signalées

Les performances de Proton VPN sont jugées particulièrement convaincantes pour le streaming et le transfert de fichiers P2P. Cependant, les résultats deviennent moins réguliers sur les destinations géographiques éloignées du réseau principal. Certaines fonctions, notamment le kill switch, présentent encore des limites d'implémentation sur macOS. Les analystes notent que les abonnements longue durée sont parfois moins avantageux que ceux proposés par certains concurrents directs sur le marché.

Conditions tarifaires et support client Proton AG

La suite permet de connecter simultanément jusqu'à 10 appareils, incluant ordinateurs et Smart TVs. Après les deux années promotionnelles, le renouvellement s'effectue dès 6,99 €/mois sans aucune obligation de durée. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours accompagne chaque souscription. La TVA est applicable en France métropolitaine selon les réglementations locales. Le service client de Proton AG est joignable en français par chat ou mail.

Le support technique répond aux demandes des utilisateurs 24h/24 et 7j/7, principalement en anglais pour les aspects complexes. La société associe des garanties de confidentialité solides à un service complet pour rester une référence du secteur. Cette approche indépendante des experts confirme la pertinence du produit pour une protection numérique durable.