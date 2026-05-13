Proton: Eight vulnerabilities found in Proton Pass, some partial fixes

The report, released this week, lists eight vulnerabilities in Proton Pass, including some critical ones, but none is considered critical. Although it was already audited in 2023 by Cure53, which led to a generally solid security rating, this time Recurity Labs, an ISO 27001 certified company, conducted a comprehensive audit of all the components: mobile and desktop apps, browser extensions for Chrome, Safari, and Firefox, CLI, and backend. Using grey-box testing methods, eight vulnerabilities were discovered in total, including the most critical one in the Android app, scoring a medium-level CVSS of 4.4. Another vulnerability was found in Proton's handling of local user data in the desktop app, where some data persisted in a transient file. Recurity Labs rated Proton Pass's overall security posture as 'well above par' and identified several partial fixes pending implementation. With the addition of native desktop apps on Windows, macOS, and Linux, secure offline mode, and advanced email alias management, Proton Pass continues to grow and improve.

Proton a mandaté Recurity Labs pour un audit complet de son gestionnaire de mots de passe. Le rapport rendu public cette semaine liste huit vulnérabilités, mais aucune d'entre elles n'est critique.

Proton avait déjà fait l'objet d'un audit par Cure53 en 2023, lequel avait conclu à une sécurité globalement solide. Cette fois, c'est Recurity Labs, cabinet certifié ISO 27001, qui a conduit l'exercice entre janvier et avril 2026 sur l'ensemble des composants : applications mobile et desktop, extensions navigateur pour Chrome, Safari et Firefox, interface en ligne de commande (CLI), et backend.

Pour mener l'audit, Recurity Labs a disposé des codes sources de la plupart des composants, à l'exception du backend, examiné en boîte noire sans accès à l'infrastructure. Cette approche dite 'grey-box' combine analyse statique du code et tests dynamiques. Au total, huit vulnérabilités ont été découvertes. La faille la plus sérieuse touchait l'application Android, avec un score CVSS de 4,4 sur 10 (niveau 'medium').

Lors d'une déconnexion, Proton Pass offre d'effacer les données locales de l'utilisateur. Or, certaines persistaient dans un fichier annexe appelé. Ce fichier est propre à SQLite. Il conserve temporairement les transactions en attente avant de les écrire dans la base principale.

Des données censées supprimées (notamment l'identifiant utilisateur) pouvaient donc en théorie être récupérés sur l'appareil. Cette vulnérabilité a été corrigée et confirmée comme résolue lors du second retest, dans la version 1.39.2 de l'application. Les quatre failles trouvées dans la CLI sont toutes de faible sévérité. Elles portent sur la gestion de fichiers système.

Elles pointent l'absence de vérification des liens symboliques, des permissions trop permissives sur les fichiers de session, et deux conditions de course liées respectivement à la définition des permissions de fichiers et à la terminaison de processus. Ces dernières restent très difficiles à exploiter en pratique. Le rapport consacre une section importante à la gestion des secrets en mémoire dans l'application desktop.

Des identifiants et mots de passe pouvaient être extraits de la RAM, même après un verrouillage ou une déconnexion. La liaison de chiffrement XOR utilisée seEDS risquait de révéler la clé dans un contexte de mémoire fixe.

Malgré les observations nettes, les correctifs réalisés ont permis de résoudre tous les points de vulnérabilité exposés, réserves à part le partage de données stockées dans le trousseau Apple, pour lequel Proton a choisi de ne pas déployer la correction, jugeant le changement trop risqué. Les extensions navigateur signalent un comportement par défaut : les identifiants enregistrés pour un sous-domaine peuvent être proposés automatiquement sur un autre sous-domaine du même domaine.

Cette «faille» n'est pas de nature critique, mais elle reste documentée comme un compromis entre sécurité et confort d'utilisation. Sur iOS, les données stockées dans le trousseau Apple restent accessibles même lorsque l'écran est verrouillé. Proton a identifié une correction, mais a choisi de ne pas la déployer, jugeant le changement trop risqué. Recurity Labs qualifie la posture de sécurité globale de Proton Pass de 'well above par', avec un bémol sur plusieurs correctifs encore partiels ou reportés.

Proton Pass continue de monter en puissance avec l'arrivée d'applications natives sur Windows, macOS et Linux, un mode hors ligne sécurisé et une gestion avancée des alias e-mail. Son chiffrement de bout en bout, la prise en charge des passkeys et l'intégration de Pass Monitor et Proton Sentinel renforcent son attractivité face aux alternatives du marché





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