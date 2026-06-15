Un protocole d'accord préparé par le Pakistan, les États-Unis et l'Iran doit être signé le 19 juin 2026. Il prévoit une cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts pendant soixante jours, y compris au Liban, malgré la réserve israélienne. L'Iran s'engage à déminer le détroit d'Ormuz et à ne pas prélever de droits de passage, en échange de la levée du blocus naval américain et d'une dérogation pour exporter son pétrole. Les négociations porteront sur le nucléaire, avec la dilution de 400 kilos d'uranium enrichi sous contrôle de l'AIEA, et le dégel progressif de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens. L'accord laisse planer des incertitudes sur les missiles balistiques et le réseau régional d'alliés.

Le 15 juin 2026, une Iran ienne a été photographiée agitant un drapeau sous l'image de l'ancien guide suprême assassiné, Ali Khamenei, dans un contexte diplomatique intense.

En effet, un protocole d'accord, préparé par le Pakistan, les États-Unis et l'Iran, doit être signé le vendredi 19 juin. Ce texte, qui n'a pas encore été rendu public, ouvre la voie à des négociations visant à mettre fin définitivement à la guerre. Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, les deux parties ont annoncé une cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts pour une durée de soixante jours, y compris au Liban.

Cependant, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré le même jour qu'il maintiendrait ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza, créant une complexité supplémentaire. Cette déclaration intervient alors que Donald Trump a demandé à Israël de cesser ses attaques à l'intérieur du Liban.

Le président américain a également profité de son réseau social Truth Social pour annoncer qu'il autorisait la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage, ainsi que la levée immédiate du blocus naval américain. En retour, l'Iran se serait engagé à déminer le détroit et à s'abstenir de prélever un droit de péage sur les navires transitant par cette voie stratégique pendant les soixante jours du cessez-le-feu.

Les experts préviennent que cela pourrait prendre du temps avant que les Armateurs ne retrouvent une confiance suffisante et que les primes d'assurance ne baissent sensiblement. Sur le front nucléaire, le protocole d'accord inclurait l'engagement iranien à ne pas acquérir d'arme nucléaire, un point que Téhéran avait déjà accepté en ratifiant le traité de non-prolifération en 1970. Les deux parties doivent également négocier l'élimination du stock de 400 kilos d'uranium enrichi de l'Iran.

Selon une source proche des négociations, l'engagement minimal consisterait à diluer sur place l'ensemble de cet uranium sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cette solution a été préconisée par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi le 12 juin. Téhéran a toutefois compliqué l'accès à cet uranium enrichi, notamment en le dispersant dans des mines ; la majeure partie se trouverait dans des tunnels effondrés sous le site nucléaire d'Ispahan, bombardé en juin 2025.

En contrepartie, les États-Unis accorderaient à l'Iran une dérogation lui permettant de vendre du pétrole pendant les soixante jours du cessez-le-feu, selon le Financial Times. La levée des sanctions, en particulier le dégel des avoirs iraniens à l'étranger, serait progressive et dépendrait des progrès des négociations ainsi que de la conclusion d'un accord final. Le protocole prévoirait spécifiquement le dégel de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens, dont la moitié avant le début des négociations finales.

Une des grandes incertitudes reste le sort des missiles balistiques iraniens et du réseau d'alliés régionaux de Téhéran. Ce protocole intervient dans un contexte mondial déjà perturbé par les conséquences du dérèglement climatique, où les populations de toutes les régions, de Kigali à Singapour, de l'Argentine à Delhi, de la Chine à l'Italie, s'organisent pour s'adapter à des conditions extrêmes, comme des températures de 50 °C ou la montée des eaux, cherchant des solutions concrètes au quotidien





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