Protestations massives à Prague contre la réforme des médias publics par Andrej Babis

Plusieurs centaines de milliers de manifestants sont attendus à Prague dimanche pour dénoncer le projet de réformer le financement de la télévision publique, initiatif critiqué par Andrej Babis et ses alliés.

Des centaines de milliers de citoyens sont attendus dans les rues de Prague ce dimanche pour protester vigoureusement contre le projet de réforme du financement des médias publics initié par le gouvernement nationaliste dirigé par Andrej Babis. Cette mobilisation massive vise à contester une initiative jugée par ses opposants comme une menace directe et immédiate pour la liberté de la presse et l'indépendance des institutions démocratiques tchèques. La situation actuelle marque un point de tension critique entre l'exécutif et une société civile déterminée à protéger le statut des diffuseurs nationaux.

Transition vers un financement budgétaire Étatique

L'exécutif tchèque souhaite remplacer le système actuel de redevance audiovisuelle qui finance la télévision et la radio publiques par un modèle de financement assuré directement par le budget de l'État. Cette réforme, qui vise à transférer la responsabilité financière des citoyens vers les finances publiques, entraînerait une réduction d'environ 15 % des budgets alloués à la télévision et à la radio publiques. Selon les critiques et les organisations de défense de la presse, cette transition risquerait considérablement d'accroître la dépendance des médias publics à l'égard du pouvoir politique, créant ainsi un conflit d'intérêts potentiel.

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Position du gouvernement et de la coalition

La coalition au pouvoir, composée du parti ANO d'Andrej Babis, du parti d'extrême droite SPD et de la formation eurosceptique La Voix des automobilistes, affirme fermement que ce projet n'aura aucun impact sur l'indépendance rédactionnelle ni sur le contenu des programmes diffusés. Le gouvernement estime que les diffuseurs publics doivent impérativement réduire leurs coûts administratifs et opérationnels pour s'adapter aux réalités économiques contemporaines. Andrej Babis a d'ailleurs rétorqué la semaine dernière que personne ne souhaite contrôler les médias publics, encore moins les nationaliser, rejetant ainsi les accusations de tentative de mainmise politique sur l'information.

Organisation et ampleur de la mobilisation populaire

Le mouvement Des millions de moments pour la démocratie, qui organise la manifestation de dimanche, a exprimé des attentes sans précédent concernant la participation. Mikulás Minář, le chef du mouvement, a déclaré à l'Agence France-Presse s'attendre entre 400 000 et 600 000 personnes, notant que l'intérêt pour la cause est environ deux fois plus élevé que lors des rassemblements précédents. Il a ajouté qu'il est possible que ce soit le plus grand rassemblement public de l'histoire de la République tchèque, soulignant que les trois précédentes manifestations contre Andrej Babis avaient chacune réuni environ 250 000 personnes, dont deux pendant son premier mandat de Premier ministre entre 2017 et 2021.

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Critiques internationales et contexte géopolitique

La réforme des médias publics a suscité des critiques vigoureuses à l'international, mettant en lumière des préoccupations partagées au niveau européen. L'Union européenne de radio-télévision, la Fédération européenne des journalistes, Reporters sans frontières et l'Institut international de la presse ont tous exprimé leurs inquiétudes face à cette initiative. Ces organisations accusent Andrej Babis de s'inspirer des réformes menées par certains de ses alliés politiques dans la région, notamment le Premier ministre slovaque Robert Fico et l'ancien dirigeant hongrois Viktor Orban, qui sont accusés d'avoir affaibli l'indépendance des médias publics dans leurs pays respectifs.

Enjeux démocratiques et confiance des citoyens

La confiance dans les médias demeure faible en République tchèque, où elle oscille entre 30 % et 33 % selon le Reuters Institute Digital News Report 2026. Malgré cette défiance généralisée, les médias de service public restent les marques auxquelles on fait le plus confiance, malgré des tentatives croissantes de la part de divers acteurs politiques de saper leur crédibilité. Le mouvement Des millions de moments pour la démocratie dénonce l'attitude du gouvernement, affirmant que les dirigeants pensent pouvoir ignorer les experts et réduire les critiques au silence, traitant ainsi les institutions démocratiques comme leur propriété privée.