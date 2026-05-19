Protest contre la déviation routière de Saint-Péray en Ardèche : mobilisation et répression

Des militants se sont mis en action pour empêcher le début des travaux du pont-rail qui doit permettre la déviation routière de Saint-Péray en Ardèche. Huit personnes ont été interpellées à Valence, cinq ont été placées en détention provisoire. Maud Grard, élue Les Écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a réagi : 'Il y a des personnes qui sont restées trois jours en prison parce qu'elles ont tenu une banderole... Ils ont été traités comme des criminels, ils ont été filmés pendant leur audition. Et la reconnaissance faciale a été utilisée pour tenter de reconnaître l'identité des personnes militantes. C'est du jamais vu !' Pour comprendre les enjeux de la mobilisation et la répression de ce week-end, il faut revenir à la genèse du projet.

Jeudi dernier, deux groupes du collectif Les Ami.e.s de la plaine se sont mis en action pour empêcher le début des travaux du pont-rail qui doit permettre la déviation routière de la commune de Saint-Péray en Ardèche.

Deux militants se sont suspendus au pont Mistral sur l'autoroute A7, tandis que six autres déployaient et accrochaient la banderole. Trois personnes se sont attachées sur la voie ferrée entre Cornas et Saint-Péray. Ce week-end, la mobilisation a pris un autre tournant. Huit personnes ont été interpellées à Valence, cinq ont été placées en détention provisoire.

Elles seront jugées le 6 juillet prochain pour 'mise en danger de la vie d'autrui' et 'entrave à la circulation'. Maud Grard, élue Les Écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a réagi : 'Il y a des personnes qui sont restées trois jours en prison parce qu'elles ont tenu une banderole... Ils ont été traités comme des criminels, ils ont été filmés pendant leur audition. Et la reconnaissance faciale a été utilisée pour tenter de reconnaître l'identité des personnes militantes.

C'est du jamais vu !

' Pour comprendre les enjeux de la mobilisation et la répression de ce week-end, il faut revenir à la genèse du projet. La volonté de déviation de Saint-Péray, une commune de 7.600 habitants, est née il y a quarante ans, impulsée par la communauté de communes Rhône Crussol avec l'idée de construire un périphérique autour de l'agglomération de Valence, pour désengorger les communes. Côté drômois, la demi-boucle est presque achevée.

Côté ardéchois, un premier tronçon - la déviation de Guilherand-Granges - a été terminé en 2018. Et la déviation de Saint-Péray est le chaînon suivant. La déviation de Saint-Péray, une route de 1,6 km, censée contourner le centre, est la continuité du projet pour désenclaver et fluidifier le trafic sur les communes. Christophe Chantre, maire de Toulaud, président de la communauté de communes Rhône Crussol depuis mi-avril, soutient complètement le projet.

L'opposition est fondée sur l'ambition d'artificialiser les sols, sur la destruction des terres agricoles et la spéculation immobilière. Face à ces critiques, des mesures compensatoires ont été prises. Le coût du projet a plus que doublé depuis les 9 millions annoncés à l'origine. Selon les opposants, il serait estimé à 23 millions d'euros, financé en partie par le département de l'Ardèche et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas la première mobilisation contre la déviation





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