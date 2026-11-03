Protectorat animal et violences domestiques à Bordeaux : un protocole judiciaire innovant

Le parquet de Bordeaux et la CNDA ont signé un protocole le 2 novembre pour sécuriser les animaux lors de violences intrafamiliales, protégeant ainsi les victimes et leurs compagnons.

Le Parquet Général de la Cour d'appel de Bordeaux et la Confédération Nationale de Défense de l'Animal ont officiellement ratifié une nouvelle convention judiciaire le lundi 2 novembre. Cette initiative marque une évolution majeure dans la prise en charge des violences au sein des foyers, en intégrant systématiquement la protection des animaux de compagnie dans les procédures de sécurité.

Cette mesure vise directement les familles victimes d'agressions domestiques, dont 60% possèdent aujourd'hui un animal. En sécurisant les compagnons des victimes, la justice vise à briser un mécanisme de coercition fréquent. Les auteurs de violences utilisent souvent la menace ou les sévices infligés aux bêtes pour contrôler leurs proches et les empêcher de quitter le domicile.

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Signature officielle du protocole par les magistrats

La cérémonie de signature a rassemblé Éric Corbaux, procureur général, et Sabine Fghoul, présidente de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal. La séance s'est déroulée en présence de la substitut générale Marianne Poinot. Ce partenariat institutionnel permet de déployer un cadre juridique clair pour les interventions des forces de l'ordre dans les foyers concernés.

Éric Corbaux a souligné que faire du mal à sa famille en s'en prenant à l'animal constitue une méthode habituelle de violences vicariantes. Neutraliser la présence de l'animal permet de désamorcer cette tactique de terreur psychologique. Cette approche globale reconnaît que la protection des humains et celle des animaux sont indissociables dans la lutte contre les violences domestiques.

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Mécanisme de prise en charge des animaux

Le protocole prévoit l'accueil gratuit du compagnon du foyer dès lors qu'une victime est contrainte de fuir son domicile. Pendant une durée maximale de trente jours, l'animal est hébergé par l'une des 259 associations de la confédération. Cette large couverture réseau inclut des structures reconnues telles que la Société Protectrice des Animaux de Bordeaux.

Depuis juillet 2024, des attachés de justice comme Alexandra, basée au tribunal de Bergerac, facilitent concrètement cette prise en charge. Ces professionnels agissent comme un rouage essentiel de la chaîne de protection. Ils permettent l'admission immédiate des animaux, libérant ainsi les victimes de la peur de laisser leur compagnon sans soins ni sécurité.

Application sur le ressort judiciaire de Bordeaux

La convention sera appliquée de manière uniforme par les cinq procureurs du ressort : Bordeaux, Libourne, Angoulême, Bergerac et Périgueux. Elle sera immédiatement diffusée dans les services de police et de gendarmerie pour être mise en œuvre dès la prise de plainte. L'objectif est de traiter simultanément les violences subies par les humains et celles infligées aux animaux.

Sabine Fghoul estime que ce prisme de protection permet un double regard sur les situations familiales complexes. Elle rappelle que les violences sur l'animal cachent souvent une famille victime et inversement. Cette nouvelle brique judiciaire s'inspire de conventions similaires existant déjà à Toulouse et Aix-en-Provence.

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Stratégie globale et impact durable

Éric Corbaux défend une approche globale du problème, considérant l'animal comme souvent pierre angulaire à la reconstruction des victimes. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large soutenue par le ministère de la Justice. L'auteur précise que cette convention était particulièrement chère au magistrat, qui publie un ouvrage à ce sujet fin 2025.

En reconnaissant le lien affectif et sécuritaire entre la victime et son animal, la justice offre un levier supplémentaire pour sortir de l'emprise. Cette méthode permet d'éloigner l'auteur des violences de son principal outil de pression. La protection simultanée de tous les membres du foyer, humains et animaux, devient ainsi la norme dans ce ressort judiciaire.