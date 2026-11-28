Le président du groupe communiste au conseil départemental des Bouches-du-Rhône dénonce un sous-finissement chronique et exige une politique interministérielle forte pour protéger les mineurs.

Le groupe communiste au sein du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dirigé par Gérard Frau, appelle à une mobilisation urgente pour la protection de l'enfance. Lors de l'émission Rue de la République diffusée sur Maritima Radio, le dirigeant politique a exprimé sa critique envers les politiques actuelles, qualifiées de sous-financées et désorganisées.

Exigence de financement immédiat et critique des choix budgétaires

Gérard Frau affirme que le Conseil départemental ne peut plus ignorer la gravité de la situation en attendant des décisions gouvernementales lointaines. Il souligne que le vote du budget prévu le 11 décembre constitue une étape cruciale pour vérifier si les engagements pris se matérialiseront réellement sur le terrain. Le dirigeant communiste estime que des moyens supplémentaires sont indispensables pour combler les lacunes structurelles du système.

Also read Home-jacking à Agen : un homme suspecté d’avoir violenté deux octogénaires pour leur voler 40 000 euros, interpellé dans les Bouches-du-Rhône

Il propose explicitement la création d'un budget supplémentaire de 50 millions d'euros dédié spécifiquement à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Cette somme devrait être répartie entre les établissements sociaux, les systèmes de protection et les associations œuvrant sur le territoire départemental. Monsieur Frau juge inacceptable que des fonds soient alloués à des projets comme la construction de casernes de gendarmerie alors que l'État réduit ses contributions aux services sociaux de base.

Statistiques alarmantes et violences faites aux mineurs

Les arguments avancés par Gérard Frau s'appuient sur des données démographiques et sociales effrayantes qui mettent en lumière l'ampleur de la crise. La réalité statistique indique qu'en France, un enfant décède chaque semaine sous les coups de ses parents, montrant une violence domestique persistante et souvent fatale. Ces chiffres illustrent l'urgence de la situation pour les travailleurs sociaux qui sont en première ligne.

Advertisement

La détresse des mineurs ne se limite pas aux violences physiques. Toutes les trois minutes, un enfant subit en moyenne des violences à caractère sexuel sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, ce sont environ 160 000 enfants qui sont victimes de ces actes, créant un traumatisme durable pour les victimes et leurs familles. Le groupe communiste dénonce ces ravages comme étant la conséquence directe des politiques économiques libérales menées depuis une décennie.

Mise en place d'un nouveau schéma stratégique pour 2028

Face à cette urgence, l'instance départementale prépare l'élaboration du schéma départemental de la protection de l'enfance pour la période couvrant les années 2028 à 2033. Gérard Frau rappelle que des réunions préparatoires ont déjà été organisées pour recenser les besoins exacts. Six grandes réunions ont ainsi rassemblé un peu plus de 400 personnes dans tout le département pour identifier les lacunes.

Le président du groupe communiste jugeait initialement insuffisant que les Assises de la protection de l'enfance organisées par Martine Vassal ne durent que deux jours. Il estime que le manque de coordination et la précarité des emplois des travailleurs sociaux nécessitent une approche plus ambitieuse. La volonté politique apparaît comme la condition préalable indispensable avant même d'investir massivement dans les ressources matérielles.

Dénonciation du déficit de moyens éducatifs et sécuritaires

Les foyers accueillant les mineurs en danger font face à un manque criard d'éducateurs spécialisés, ce qui compromet la qualité de l'accompagnement. Gérard Frau précise que les maisons d'enfants à caractère social ne doivent en aucun cas fonctionner comme des prisons ou des centres de rétention. Malheureusement, l'absence de personnel qualifié favorise l'émergence de situations dramatiques au sein de ces établissements.

Advertisement

Des réseaux de criminalité organisée exploitent sexuellement de jeunes filles placées dans ces foyers, profitant de la faiblesse des contrôles. Le narcotrafic et d'autres formes de trafic exploitent également la vulnérabilité des mineurs isolés. Le dirigeant politique accuse l'État d'être le premier défaillant dans ce domaine, car il a délégué la protection des enfants en danger aux conseils départementaux sans transférer les moyens financiers correspondants.

Nécessité d'une coordination interministérielle et mobilisation sociale

La protection de l'enfance nécessite une coopération étroite entre plusieurs ministères clés, notamment l'Intérieur, la Justice, l'Éducation nationale et la Santé. Gérard Frau plaide depuis longtemps pour la création d'un ministère dédié à l'enfance afin de coordonner l'ensemble des actions publiques. Cette approche interministérielle est jugée essentielle pour éviter les incohérences et les trous dans la maille du filet sécuritaire et social.

En marge de ce dossier de société, le mouvement social reste extrêmement fort et persistant selon les observations du responsable communiste. Les universités d'été du Parti communiste à Toulouse ont souligné la nécessité d'un mouvement de rue fort avant toute considération électorale. Cette dynamique sociale pose des questions fondamentales sur l'avenir et la priorité à donner à la jeunesse et à la planète dans les débats publics.