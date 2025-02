Propriétaire de Bar à Grenoble Blessé par Grenade et Pense Être Visé

Un propriétaire de bar à Grenoble est blessé lors d'une attaque à la grenade et pense avoir été visé. Son fils, également présent au bar, a un lourd casier judiciaire pour meurtre. L'attaque fera l'objet d'une enquête approfondie, notamment pour déterminer si elle est liée à un meurtre commis par le fils en 2012.

Le propriétaire du bar de Grenoble attaqué à la grenade mercredi soir a été blessé lors de l'explosion et pense avoir été visé, selon des sources concordantes vendredi. Cet homme de 56 ans et son fils de 28 ans, présent au bar juste avant l'attaque, ont également un lourd casier judiciaire, a indiqué le procureur de Lyon qui supervise l' enquête .

Le père a été condamné onze fois et son fils treize fois, notamment pour un double meurtre, a déclaré à l'AFP le procureur Thierry Dran, confirmant une information de franceinfo. Selon la radio, le jeune homme a été condamné à onze ans de prison pour le meurtre de Kevin Noubissi et Sofiane Tadbirt, deux jeunes lynchés à mort en 2012 à Échirolles, banlieue de Grenoble, par une bande du quartier voisin. Le lien potentiel entre ce meurtre, qui avait suscité une vive émotion, et l'attaque à la grenade «sera sans doute une piste de l'enquête», a déclaré David Metaxas, avocat du père et de son fils. Le père fait également l'objet de poursuites pour trafic de cigarettes, selon Me Metaxas. Le bar, l'Aksehir, situé dans le quartier populaire Village olympique, était en procédure de fermeture administrative suite à des contrôles liés à «divers trafics», a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place vendredi. Mercredi soir, les deux hommes étaient dans ce bar. Le fils l'a quitté juste avant qu'un homme masqué et armé d'un fusil d'assaut n'y lance une grenade à fragmentation, causant quinze blessés. Touché à la jambe, le père a été hospitalisé, sans que son pronostic vital ne soit engagé, a précisé son avocat. Lors de son audition, le quinquagénaire a déclaré aux enquêteurs qu'il pensait être la cible de l'attaque, selon une source policière. «Il est passé à côté de la mort, la grenade a été lancée dans le café où il était, donc il se sent nécessairement visé», a souligné Me Metaxas, en précisant qu'il n'avait toutefois pas reçu de menaces préalables. Quant à son fils, il est revenu sur les lieux juste après l'explosion et a été interpellé sur place pour «contrebande de cigarettes», avant d'être remis en liberté, selon son avocat





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Grenoble Attaque Grenade Propriétaire De Bar Meurtre Trafic De Cigarettes Enquête

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Grenoble: Un Bar Visé par une Grenade, Le Fils du Propriétaire Soupçonné de TraficUn bar à Grenoble a été visé par une grenade vendredi soir, causant des dégâts importants. Le fils du propriétaire, déjà condamné pour homicide, est soupçonné de trafic de cigarettes et placé en garde à vue.

Lire la suite »

Biarritz Olympique : Levi Douglas blessé, absent contre GrenobleLe deuxième ligne Levi Douglas s'est blessé à la cheville lors de l'entraînement et manquera le match contre Grenoble. Cette absence ajoute à les problèmes de personnel du BO, déjà privé de Johnny Dyer et Charlie Matthews. Ellande Sanderson prendra sa place.

Lire la suite »

Pays Basque : Incendie dévastateur dans un bâtiment agricole, le propriétaire blesséUn feu d'un bâtiment agricole a débuté aux alentours de 18h30 ce mercredi 22 janvier dans une ferme à Hélette. Le propriétaire a été brûlé. De nombreux pompiers mobilisés.

Lire la suite »

Incendie dans un garage à Duras : Propriétaire légèrement blesséUn incendie s'est déclaré dans un garage attenant à une maison à Duras, samedi 25 janvier. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont réussi à empêcher la propagation de l'incendie à la maison. Le propriétaire du garage a été légèrement blessé à la tête et a été transporté à l'hôpital. La départementale D668 a été fermée à la circulation pendant l'intervention.

Lire la suite »

Grenoble : un bar visé par une grenade, le fils du patron interpellé pour trafic de cigarettesL'Aksehir, un bar de Grenoble, a été visé par une grenade le 14 février. La police soupçonne un règlement de compte lié au trafic de cigarettes. Le fils du patron du bar a été interpellé en possession de cigarettes contrefaites.

Lire la suite »

Grenoble: Une Grenade Exploser dans un Bar, 15 BlessésUne attaque à la grenade dans un bar de Grenoble a fait 15 blessés, dont six grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qualifie cet acte d'« inédit » en France. L'auteur de l'attaque, qui s'est introduit cagoulé et armé d'un fusil d'assaut, a jeté la grenade dans le bar avant de prendre la fuite.

Lire la suite »