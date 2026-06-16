Proposition de loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants : le gouvernement reçoit les parlementaires mais le calendrier reste flou

Rencontre entre le Premier ministre et les députés porteurs d'un texte transpartisan de 79 articles visant à lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Malgré le soutien affiché, aucun calendrier d'examen n'a encore été fixé.

Ce lundi soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu une délégation parlementaire représentant huit partis politiques engagés dans la proposition de loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Cette rencontre intervient dans le contexte des dysfonctionnements institutionnels révélés par l'affaire Lyhanna, qui a relancé le débat sur la nécessité d'une législation plus robuste. Les parlementaires à l'origine de ce texte transpartisan, soutenu par une coalition d'associations féministes et enfantistes, ont exposé leurs préalables, notamment la recommandation d'un pilotage interministériel sous l'égide du Premier ministre.

Si le gouvernement a manifesté son soutien, la délégation attend encore des précisions sur le calendrier de l'examen parlementaire, qui devrait intervenir après l'avis du Conseil d'État prévu d'ici mi-juillet. Ce texte, qui compte 79 articles, se veut exhaustif en couvrant toute la chaîne des violences, de la prévention à l'accompagnement des victimes, en passant par la sanction des auteurs.

Il prévoit notamment des outils standardisés pour objectiver la parole des victimes, comme un socle minimum d'actes d'enquête incluant systématiquement un entretien avec un médecin spécialisé en psychotraumatisme, des prélèvements et l'enregistrement des auditions. Alors que les statistiques montrent une impunité persistante - seuls 3 % des auteurs de violences sexuelles sur mineurs sont condamnés - la proposition de loi inclut également des dispositions pour renforcer les moyens budgétaires face à l'explosion des plaintes pour agressions sexistes et sexuelles (+284 % depuis 2017).

Porté par des élus de gauche, du centre et de la droite - à l'exception du Rassemblement national et des ciottistes -, ce texte ambitionne de remédier à un problème systémique qui touche chaque année environ 160 000 victimes mineures et 250 000 femmes. Par ailleurs, l'association La Mouette, représentée par l'avocate Christine Maze, s'est constituée partie civile dans l'affaire liée à la mort de Lyhanna, soulignant que la parole de l'enfant reste trop souvent disqualifiée, un phénomène rappelant les errements de l'affaire Outreau.

Cette actualité dramatique renforce l'urgence perçue par les parlementaires et les associations de faire adopter cette loi "intégrale" afin de mettre fin à l'impunité des auteurs d'inceste et de violences sexuelles. La suite des discussions au 14 juillet permettra de déterminer si cette dynamique transpartisane parvient à trouver une place à l'agenda législatif malgré la complexité d'un texte qui modifie de nombreux codes





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