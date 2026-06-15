Proposition de loi historique contre les violences sexistes et sexuelles : une coalition parlementaire sans précédent se mobilise

Une proposition de loi intégrale de 79 articles, portée par une coalition transversale de députés et d'associations, ambitionne de révolutionner la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Son Dépositaire, Céline Thiébault-Martinez, explique les enjeux et met en garde le gouvernement contre tout affaiblissement du texte.

Contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, une proposition de loi ambitieuse se dessine à l'Assemblée nationale, fruit d'une collaboration inédite entre associations féministes et élus de divers horizons.

Portée par Céline Thiébault-Martinez, députée de Seine-et-Marne, cette initiative rassemble une large majorité parlementaire, toutes tendances confondues à l'exception de l'extrême droite. Le texte, qui compte 79 articles, ambitionne de réformer en profondeur la prise en charge des violences, de la prévention à la sanction, en passant par l'accompagnement des victimes. Il prévoit notamment la création de juridictions spécialisées et entend briser le cycles d'impunité, alors que les statistiques montrent qu'à peine 1 % des violeurs sont condamnés.

L'élue, qui s'apprête à rencontrer le gouvernement à Matignon, lance un avertissement : tout retard ou tentative de décrédibilisation de ce travail collectif serait perçu comme une trahison. L'affaire Lyhanna, avec ses multiples signalements ignorés, illustre l'urgence d'une approche globale et volontariste, loin des demi-mesures





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