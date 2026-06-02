Proposition de loi après l'affaire Bétharram : reconnaître les violences scolaires et interdire les châtiments corporels

Les députés examinent une proposition de loi issue des travaux de la commission d'enquête sur l'affaire Bétharram. Le texte prévoit la reconnaissance par la Nation des violences subies par les élèves, l'interdiction explicite des châtiments corporels et des traitements humiliants, ainsi qu'un renforcement des contrôles des établissements sous contrat et des antécédents judiciaires des intervenants. Cette initiative vise à protéger les enfants dans le cadre scolaire et périscolaire après des révélations dramatiques.

Près d'un an après les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les violences au sein de l'établissement Bétharram , les députés examinent une proposition de loi déposée par Violette Spillebout (EPR) et Paul Vannier (LFI).

Ce texte, qui fait suite aux révélations et aux investigations menées par la commission, ambitionne de renforcer la protection des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. Il prévoit notamment la reconnaissance par la Nation des violences subies par les élèves, l'interdiction explicite des châtiments corporels et des traitements humiliants, ainsi qu'un contrôle accru des établissements sous contrat et des antécédents judiciaires des intervenants.

L'examen du texte a débuté à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, marquant une étape importante dans la transformation des conclusions parlementaires en dispositions législatives concrètes. Cette initiative législative s'inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur la sécurité et le bien-être des mineurs dans les institutions, et vise à garantir que de tels faits ne se reproduisent plus.

La commission d'enquête avait mis en lumière des dysfonctionnements graves et des actes de violence physique et psychologique, entraînant un traumatisme durable chez les victimes. La proposition de loi entend donc répondre à ces manquements en instaurant des garde-fois juridiques robustes, en améliorant la transparence et en responsabilisant l'ensemble des acteurs du monde éducatif.

Le débat parlementaire à venir sera l'occasion de mesurer le soutien politique à ces mesures et d'affiner certains aspects, comme les modalités de contrôle ou les sanctions encourues. Par ailleurs, des associations de défense des droits de l'enfant ont salué cette initiative tout en rappelant la nécessité de moyens de contrôle effectifs et d'accompagnement des victimes. La reconnaissance officielle des violences par la Nation constitue un symbole fort, mais elle doit s'accompagner de dispositions pratiques pour prévenir toute répétition.

Au-delà du champ scolaire, ce texte pourrait inspirer des réformes similaires dans d'autres institutions accueillant des mineurs. L'enjeu est de taille : restaurer la confiance des familles et garantir à chaque enfant un environnement sain et respectueux. La suite du processus législatif, avec l'examen en séance publique puis le vote, déterminera si ces aspirations se concrétisent en droit positif.

En parallèle, les médias continuent de couvrir l'affaire Bétharram et ses prolongements judiciaires, rappelant que plusieurs anciens élèves se sont portés parties civiles et que des poursuites sont en cours contre certains membres du personnel. La proposition de loi ne clôt pas ces procédures mais offre un cadre légal renforcé pour l'avenir. Dans ce climat, les débats à l'Assemblée nationale s'annoncent aussi passionnés que déterminants pour l'éducation nationale et la protection de l'enfance





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