Propolis : L'Anses met en garde contre les risques allergiques

L'Anses alerte sur les dangers de la propolis pour les allergiques. Comment éviter les réactions graves liées aux produits de la ruche et reconnaître les signes d'urgence.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, connue sous le sigle Anses, publie des avertissements importants concernant la consommation de la propolis et d'autres substances issues de la ruche. Ces recommandations s'adressent particulièrement aux individus souffrant d'allergies aux pollens, d'asthme ou de terrain atopique. L'agence souligne que ces compléments alimentaires, souvent pris pour renforcer l'immunité, peuvent contenir des traces de pollens non déclarées de manière explicite.

Anses et vigilance sur les produits de la ruche

L'Anses a analysé trois signalements spécifiques de réactions allergiques sévères en lien avec des compléments contenant des pollens ou des produits de la ruche, incluant un produit à base de propolis. Bien que ces cas ne permettent pas d'estimer la fréquence exacte du risque, ils justifient une prudence accrue. Le message central est de considérer la propolis comme un produit potentiellement allergisant pour les personnes sensibles.

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Mécanisme des réactions allergiques immédiates

La propolis est un composé naturel produit par les abeilles, souvent utilisé dans des sprays ou des gélules pour le confort de la gorge. Cependant, la nature "naturelle" du produit ne garantit pas son innocuité pour tous. L'Assurance Maladie note que les allergies immédites surviennent généralement entre quelques minutes et deux heures après l'ingestion. Une faible exposition à l'allergène suffit à déclencher une réponse chez une personne sensibilisée, ce qui rend la lecture attentive des étiquettes indispensable.

Dr Gérald Kierzek et conseils pour les patients

Le Dr Gérald Kierzek, spécialiste cité par l'agence, conseille vivement de ne pas tester un complément à la propolis "pour voir" en cas d'allergie connue aux pollens. Il recommande de demander un avis médical ou pharmaceutique avant toute prise. Il faut lire l'intégralité de l'étiquette, en cherchant des termes comme pollen, gelée royale, miel ou extrait de ruche. Les formules combinées étiquetées "hiver" ou "tonus" peuvent aussi contenir ces ingrédients à haut risque pour les allergiques.

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Signes d'alerte et gestion des urgences médicales

En cas de prise de complément, la présence d'urticaire étendue, de gonflement des lèvres ou de gêne respiratoire doit alerter immédiatement. Ces symptômes peuvent indiquer un choc anaphylactique. L'Assurance Maladie précise que l'adrénaline injectable est le seul traitement d'urgence approprié. Les antihistaminiques ne doivent pas retarder l'injection d'adrénaline ni l'appel aux secours via le 15, le 18 ou le 112. La Haute Autorité de Santé insiste sur le fait qu'il ne faut pas temporiser face à une réaction sévère.

Recommandations pour les populations vulnérables

Les enfants, les femmes enceintes, les personnes polymédiquées ou celles souffrant de maladies chroniques doivent également consulter un professionnel de santé avant d'utiliser la propolis. Si une réaction modérée survient, il est crucial d'arrêter le produit, de conserver l'emballage pour identification et de consulter un médecin. Cette démarche aide à identifier l'ingrédient suspect et à prévenir de futures expositions dangereuses pour les profils à risque.